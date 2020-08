Seguramente, conducir un programa rodeado de tantas mujeres y con personalidades tan fuertes no debe ser nada fácil. De esto debe saber mucho el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, que muchas veces no puede ni emitir sonido entre tantos comentarios de sus panelistas. Cuando las cosas se complican, el conductor toma una decisión muy fuerte y apaga a sus angelitas en pleno aire. Sobre esto habló con Yanina Latorre.

La mujer de Diego Latorre le pidió a de Brito, que además de conducir LAM, conduce el ciclo del Cantando 2020. La periodista le hizo la sugerencia de que cuando las devoluciones del jurado se hagan muy largas o cuando no se entienda mucho de lo que hablan, el conductor pueda “apagarlos” tal como hace con ellas. Una de las críticas más notorias en las redes tiene que ver con esto, ya que acusan a los integrantes del jurado de aburrir un poco con sus devoluciones que en ocasiones se hacen muy largas y por este motivo no todos los participantes llegan a cantar en esa gala.

Respecto a esto, Ángel tuvo algunas consultas en sus redes sociales, ya que compartió una encuesta con su fanáticos y no se dudó en responder a todas las consultas. “¿Le vas a cortar el micrófono a los jurados si se alargan sus devoluciones?” manifestó el usuario de Instagram. “Desde hoy” respondió el periodista, haciendo referencia al programa de anoche. Sin embargo, no pudimos verlo ejerciendo este rol ya que todos los miembros del jurado fueron lo más concisos posibles.

En las últimas horas, la familia de Yanina Latorre se vió como protagonista de otro escándalo ya que Ulises Jaitt arrementió duramente contra su hija Lola Latorre, luego de que la joven volviera a hablar del eposodio de la infidelidad de su papá con la hermana de Ulises, Natacha Jaitt. “¿Otro tema no tiene para hablar Lola Latorre que no sea el escándalo con Natacha? Hace poco en PH, ahora de nuevo busca la ganancia mediática. ¿Necesita previa para el Cantando 2020 a costa de una mujer fallecida? Horrible, debería no hablar del tema por respeto a mis sobrinos” manifestó el conductor televisivo.

Y siguió: “Podría decir: Del escándalo de mi papá no hablo, por respeto a la otra familia, pero no es el caso… Se ve que factura hablar del tema cuando Natacha no está para defenderse. ¿Qué puedo esperar de la hija de Yanina Latorre? Otra irrespetuosa.” Además continuó muy picante y se animó a aconsejar a la hija de Yanina. “Resolvé tus problemas familiares en terapia y no en público, te cuento que cada vez que hablás del tema Natacha sale en los portales. Y sus hijos (uno es menor de edad) leen el nombre de la mamá y los hacés sufrir más porque la asesinaron y no la tienen. Respeto”