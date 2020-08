El lunes por la mañana, Nicole Neumann reveló que dio positivo en el test de Covid-19 luego de suponer que fue contagiada por Daniela, su empleada doméstica. Los dichos de la modelo generaron un gran repudio en las redes sociales y en los medios. Y a pesar de que hizo un descargo, no convenció a nadie. El martes en El show del problema, Nicolás Magaldi confirmó que una de las hijas de la mediática tiene coronavirus.

Mientras hablaban de la noticia en el ciclo televisivo de Canal Nueve, Mica Viciconte aseguró que le desea lo mejor a Nicole y sus hijas, pero que no va a comentar sobre la manera en que la modelo se manejó. Sin embargo, Magaldi poseía información que tenía intención de hacer pública: “Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián y a Mica no le podés sacar ni una palabra. Acá no estamos con tibiezas ni durezas, estamos informando porque hay una familia. No estamos de un lado ni del otro”.

Por lo tanto, el conductor prosiguió y confirmó el dato que tenía sobre Neumann. “Puedo confirmar que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no y la del medio no se hisopó por temor. Gracias a Dios está bien. Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole, desearle una pronta recuperación”, concluyó Nico.

Mica Viciconte se mantuvo en silcencio y respetó el bozal legar, pero no así Nicole. La modelo compartió la captura de unos chats que tuvo con su empleada doméstica, en los cuales hablaban sobre quién filtró a los medios que el hisopado de Daniela dio positivo. Por lo que en desarrollo de la conversación se puede leer: “El padre y la novia, ¡¿quién va a ser?! Nefastossssss. Ganan ser ‘noticia’, lo único que les importa a estos dos”.

Asimismo, Sandra Borghi, compañera de Nicole Neumann en Nosotros a la mañana, reveló un dato que comprometería a Fabián Cubero. “Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue ‘bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'”. A la vez, aseguró que no defienden a la mediática porque sí, sino porque tienen pruebas para hacerlo.