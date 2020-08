El lunes Nicole Neumann realizó un comunicado en Nosotros a la mañana, programa en el que es panelista, donde reveló que tiene de Covid-19, luego de suponer que su empleada doméstica la contagió. Minutos después se generó un revuelo en las redes sociales y en los medios, donde repudiaron fuertemente a la modelo, sobretodo en Intrusos. A pesar de que la mediática hizo su descargo, Jorge Rial continuó la guerra y no le dejó pasar un detalle: “Le exigimos más de lo que puede dar”.

En el ciclo de Rial analizaron el descargo de Nicole. Rodrigo Lussich aseguró que la modelo salió perdiendo al elegir hablar desde el enojo y que “no sabe comunicarse”. Y en ese momento, el conductor lanzó una picante frase: “Nicole es limitada. Es parte de su personalidad. Nosotros le exigimos más de lo que puede dar. Lo digo de verdad. Así como ella ayer se preguntaba ‘¿a ustedes les pagan por hablar así? Sí, lo mismo que a ella le pagan por, puntos suspensivos, y usted llene el espacio vacío”

Con el fin de mejorar un poco el clima, Guido Záffora afirmó que ellos entienden que la está pasando mal, “nadie niega eso”. Luego, Jorge pidió que se mencione a la empleada doméstica por su nombre, Daniela. Y asimismo aclaró la razón: “Vamos a ponerle nombre y no es para estigmatizarla. No es una figura conocida, pero nosotros le vamos a poner nombre porque ayer en el descargo en ningún momento la llamó por su nombre. Y es una manera de maltratarla”.

En la edición del lunes de Intrusos, Rial recordó la entrevista que le realizó Nicole Neumann a una mujer que era antivacunas y negaba la existencia de la pandemia. “Lamentablemente le tocó (contagiarse) a alguien que militó fervientemente con los grupos antivacunas y cuestionó públicamente el virus. Hoy dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no. Esto abre un debate piola sobre aquellos que hablaban de que esto no existía”, comenzó a relatar el conductor.

Y finalmente, Jorge Rial concluyó: ““La decían la ‘falsa pandemia’ y, lamentablemente, el virus demuestra que existe y la cantidad de muertos y contagiados así lo dice. Ya no es algo lejano de la China. No es un invento ni una confabulación mundial y lo único que nos va a curar, para desgracia de ellos, es una vacuna”. Por ahora Nicole no realizó ningún nuevo comunicado, pero seguramente en las próximas horas lo hará en alguna plataforma.