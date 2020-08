Desde antes que comience el Cantando 2020, Laurita Fernández y Moria Casán no se soportan. A La One nunca le gustó el lugar que le dieron a la bailarina en el certamen, y se lo hizo saber no sólo en los programas de televisión, sino también en el vivo. Y anoche ocurrió de nuevo, las famosas tuvieron un fuerte cruce luego de que la conductora no la deje hablar a la diva. Por lo que la lengua karateka la provocó: “Dejalo hablar al conductor mi amor”.

En la noche del martes, mientras Moria debía darle la devolución a Adabel Guerrero, Ángel De Brito le dió sin querer el pie para que se enfrente con Laurita. “¿Moria vos le estas dando una devolución a Nacha o a Adabel?”, le consultó el conductor. “Es una devolución a todos, soy la bastonera y puedo interrumpir. A propósito de interrumpir y de meterme, estoy viendo que la señora coconductora hoy es un pulpo. Quiero que hables más vos querido (Ángel)”, lanzó filosa La One.

Sin embargo, Fernández no se quedó atrás. “A mi me gustaría que des la devolución”, disparó la bailarina provocando la furia de la diva. “Vos estás para co conducir, mi amor, y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Easy, easy, dejalo hablar al conductor, mi amor”, cerró Casán. No obstante, parece que la furia de la bastonera permaneció luego de que la conductora no le permita hablar a Moria después de su devolución, por lo que se quedó callada el resto de la gala.

Al terminar la edición del martes, Laurita realizó su descargo en Twitter. “Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020. En varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso nunca me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando”, aseguró la bailarina, haciendo clara alusión al enfrentamiento que tuvo con Moria. Por su parte La One no hizo ningún comentario aún.

No es una sorpresa el enfrentamiento entre Laurita Fernández y la diva. Desde el día uno, la lengua karateka le dejó en claro el trato que tendría con ella. Asimismo, la exconductora de Incorrectas, manifestó que Ángel debería conducir solo.”Señorita, a usted la voy a llamar coconductora. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente”, aseguró Moria en su momento. Sin embargo, parece que sí hay algo personal.