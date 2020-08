Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries será una jornada de sorpresas.Este miércoles, una persona actuará como esperabas, y otra en cambio, te dejará sin palabras. No le des vueltas y haz todo lo que te haga feliz. Mientras que para Tauro, será momento de esclarecer algunos asuntos y encaminarlos. Este miércoles, Mercurio se instala en un nuevo sector celestial, lo que te brindará una perspectiva diferente.

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis, hoy deberás enfrentarte a situaciones desafiantes que te obligarán a mejorar la inteligencia emocional. Dado que este miércoles Mercurio se va a otro signo, hoy podrás concentrarte en las buenas noticias.Mientras que para Cáncer, los astros indican que será un día para hacer las cosas que más te apasionan. No dejes de lado tu personalidad creativa y dedícale más tiempo.

Leo y Virgo

Respecto a Leo, será aconsejable manejar la desconfianza. En cada momento, nuestro sexto sentido está pendiente por si se acerca algún peligro, pero no puedes mirar mal a todo el mundo. Mientras que para Virgo , será la oportunidad ideal de volver a reflexionar sobre una decisión reciente, y ponerla en perspectiva. Encuentra el equilibrio en la balanza, es siempre lo más acertado.

Libra y Escorpio

Para Libra, es momento de confiar en el lado más positivo de tu personalidad. Hoy es un día en el que no tendrás nada de qué preocuparte. Mientras que para Escorpio, la empatía deberá estar a la orden del día. Pero, en esta ocasión, es preciso que alces tu mirada más allá del horizonte. Esa persona ha tenido un año complicado, y no vas a dejarla tirada.

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, es aconsejable no seguir las modas. Es la industria que nos ha inculcado que lo de ayer ya está fuera de moda, y que hay que renovarse casi día a día. No sólo nuestro armario, también nuestra forma de ser. Mientras que para Capricornio, hoy se pondrá a prueba la paciencia. Todos aguantamos ciertas cosas por motivos de lo más diversos. Al fin y al cabo, se nos ha educado para ser perseverantes.

Acuario y Piscis

Para Acuario, ha llegado el momento de poner al día todas esas obligaciones que se reflejan en el papel. Trata de no agobiarte y reordenar las prioridades en tu cabeza. Mientras que para Piscis, será fundamental no auto boicotearte. Por mucho que confíes en el karma, no puedes tener miedo a las consecuencias que seguirán a cada error cometido. No vivas con miedo a lo que ocurrirá.