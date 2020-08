Jorge Rial se caracteriza por protagonizar polémicas y escándalos. Parece que este último tiempo se generó una pica entre América TV y El Trece. El martes, mientras el Pollo Álvarez defendía en Nosotros a la mañana a su compañera Nicole Neumann, por las agresiones que sufrió por parte de algunos programas, como Intrusos, el periodista le dedicó un posteo en Twitter y lo provocó:”La Tibieza”.

Mientras debatían acerca sobre el estado de salud de Nicole, y cómo se trató en los medios la noticia, el Pollo vió el tuit que le dedicó Rial, y lejos de hacerse el desentendido, le replicó en vivo. “Ojalá la ducha de mi casa saliera todos los días con la tibieza de @polloalvarezok”, escribió el conductor de Intrusos. Por lo que Álvarez le aseguró: “Recien tuitteó Jorge Rial, a quien le mandamos un saludo y a quien por supuesto no le voy a responder acá porque merece mi respeto profesional”-

Sin embargo, el descargo del conductor hacia Jorge no terminó ahí. “Es verdad, sí. Soy tibio, muy tibio. Y me gusta ese camino, lo elijo. Soy tibio, voy por el medio, trato de no hacer conflictos. Solo cuando se meten con mi familia me meto. Así que sí, soy tibio Jorge, un beso grande Los conductores deberíamos bancarnos entre todos. Más la gente que está hace muchos años laburando. Cuando ves a un pibe, es mejor bancarlo también. De tibio te lo digo”, concluyó el Pollo molesto.

La semana anterior, mientras Adrián Pallares reemplazaba a Rial, quien aún conducía el programa desde su casa, también se enfrentó al Pollo. Lo que ocurrió fue que Susana Roccasalvo, llamó a Nosotros a la mañana para hacer su descargo sobre la denuncia que hizo contra Lío Pecoraro. Sin embargo, cuando Tomás Dente quiso preguntarle algo, la conductora lo calló y le dijo que no quería escucharlo, censurando cualquier explicación que haya querido hacer.

Horas mas tarde, Pallares lo fulminó: “El Pollo no defendió en nada a Tomás Dente. La verdad ¡qué sangre de pollo hay que tener para no defender a un compañero!”. Por lo que Álvarez se defendió: “En referencia al debate que se armó en las redes sociales de si estuvo bien o mal, quiero que sepan que en primer lugar trato de ser respetuoso con todas las personas”. Jorge Rial no hizo ningún comentario acerca de este incidente pero seguro fue porque se le pasó por alto.