Desde que comenzó el Cantando 2020, Nacha Guevara se caracterizó por sus filosas devoluciones. Una de las peores la recibió Lizardo Ponce, quien casi llora luego de su paso por el certamen. Finalmente el lunes debutó Karina Jelinek y a la diva no le gustó nada. A pesar de que la mediática intentó zafar con un show de “La tonta”, el hit de Jimena Barón que interpretó, no convenció a la actriz. Por lo que la miembro del jurado lanzó lapidaria: “Qué suerte que te paguen por aprender”.

Como siempre, la primera en abrir la ronda de devoluciones es Nacha, y para mala suerte de Karina fue muy mala. Al principio comenzó bien, halagó la puesta, los bailarines y le aseguró que Jelinek tiene un “ángel”. Sin embargo, luego llegó la verdadera diva y sentenció: “No pegaste una nota, no tenés oído ni para el arroz con leche. Qué suerte que te pagan para aprender, en general uno tiene que pagar para aprender”. Y terminó calificándola con un 5.

Y no fue la única a la que fulminó. El martes cantó Adabel Guerrero y presenció un cruce con Guevara. “No me gustó. Esos bailarines que entraron que sentido tienen con la canción. El sonido está muy grave, con lo cual se hace una bola y no puedo distinguir nada. Y después, no me agregó nada a nada. Es lo que ya vimos, y re vimos, y recontra vimos y volvimos a ver. ¡Un poquito más de creatividad! Hoy es la séptima noche y nosotros ya venimos viendo más de lo mismo”, disparó la actriz.

Sin embargo, Adabel se defendió: “Nacha todo lo que dijiste, no tiene que ver con nosotros. Como que vos decís que viene repitiendo y tenemos la mala suerte de que cantamos el último día”. Y la diva contratacó: “Pero no solo venís repitiendo sino que parece que hace 10 años que venís repitiendo. Eso también dice algo. ¡Arriesgate un poco más, mami!”. Según pudieron constatar en el Cantando 2020, la canción que eligió Guerrero, “Tan solo tú”, ya la había cantado en otra eidción del certamen.

Lourdes Sánchez, defendió a Adabel a través de Twitter. “Pero a Nacha nada le viene bien. ¡El jurado contra Nacha ja, ja, ja! Andá al Colón a puntuar entonces, que ahí tenés buena acústica”, expresó la bailarina. No obstante, parece que a Nacha Guevara no le importan las críticas del resto, ni siquiera los palitos que le lanza Moria Casán, y continuará realizando sus polémicas devoluciones.