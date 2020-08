Hace una semana, Lizardo Ponce debió salir a defenderse por unas publicaciones antiguas que realizó en Twitter, las cuales incitaban a la gordofobia. El influencer se disculpó y alegó que fue hace ocho años, pero que por suerte él ya no es esa clase de persona. Como cada día, el periodista hizo un vivo en Instagram con Santiago Artemis como invitado. En ese contexto, el diseñador hizo unos comentarios desafortunados, por lo que el instagramer debió pedirle que se retracte.

El motivo principal del vivo era que Santiago ayude a Lizardo a elegir su look para la próxima ronda del Cantando 2020, en la que cantará “La cobra” de Jimena Barón. En esa situación, el jurado de Corte y Confección catalogó a la cantante como “gorda”. Por lo que rápidamente el influencer le aclaró que no le permitía hacer esa clase de comentario ya que es discriminatorio.

“No te pongas en víctima”, lanzó Artemis quien aún creía que Ponce le hacía una broma. “No, en víctima no, pero no podés hablar así. Yo justamente el otro día di un mensaje hablando de esto. Pedí disculpas. Pidamos disculpas, porque más allá del chiste, no está bueno”, le llamó la atención el instagramer ante un Santiago un poco orgulloso.

A pesar de que Santiago se mostró inclusivo en su serie de Netflix “No hay tiempo para la vergüenza”, parece que es una temática sobre lo que aún se encuentra trabajando para deconstruirse. Sin embargo, en el vivo aclaró que no es su propósito ofender a nadie. No conforme con la respuesta, Lizardo continuó insistiendo: “Si tenemos la posibilidad de retractarnos, hagámoslo ahora para no dejar pasar el tiempo”.

Finalmente, Lizardo Ponce lo logró y Artemis se disculpó. “Quiero retractarme por cualquier comentario que he dicho, no fue para ofender a nadie. A veces en el acelere de hacer chistes y hacerlos divertir a ustedes, uno hace chistes que son fuertes. Está bueno que me llamen la atención y me hagan dar cuenta que me pasé de rosca. I’m sorry, no quería ofender a nadie”, concluyó el diseñador de moda.