En los últimos meses, Marcelo Tinelli intentó comenzar el Bailando por un Sueño. A pesar de que parecía que estaba todo encaminado, La Flia no recibió la autorización debido a que sería muy difícil aplicar el protocolo de prevención del Covid-19. Sin embargo, el periodista decidió llevar a cabo el Cantando 2020 sin su conducción. El martes admitió en sus historias de Instagram que le gustaría volver con un nuevo formato.

“Tengo muchas ganas de volver a hacer humor con el equipo original de Videomatch y de Showmatch”, comenzó a manifestar Marcelo. No obstante, aclaró que no sería de la manera tradicional. “Quiero convocarlos y hacer algún programita por Instagram. ¿Cómo lo ven? Es una idea que se me ocurre así que diganmé que les parece”, le pidió el productor a sus seguidores.

Luego, Tinelli concluyó: “Tenía ganas de hacer un vivo de Instagram pero con todos los integrantes del viejo VideoMatch. Así que a partir de lo que me digan y empiecen a sentir veremos si los convocamos a todos. Me parece que es el momento para hacer algún especial. Es una ideita que les tiro”. Así abrió la votación para que los usuarios elijan. Vale aclarar que actualmente los vivos de Instagram tienen más rating que los programas de televisión.

Asimismo, Marcelo se encuentra organizando junto a La Flia, el programa matutino que reemplazará a Corte y Confección. Hace unas semanas confesó quiénes son los tres candidatas que podrían hacerse cargo de la conducción. El ciclo será un magazine sobre espectáculos, en donde se analizará principalmente el Cantando 2020. Los contratos aún no fueron firmados, pero las opciones son: Soledad Silveyra, Andrea Frigerio y Teté Coustarot.

Finalmente, Marcelo Tinelli aseguró que le gustaría que estén Flavio Mendoza y Flor de la V como panelistas del nuevo ciclo televisivo. El periodista actualmente se encuentra analizando el certamen que conduce Ángel De Brito y Laurita Fernández. Algunas de las parejas que apoyó fueron la de Lizardo Ponce y Lucía Villar, y Ángela Leiva con Brian Lanzelotta. A su vez, expresó que no le gusta que los participantes canten canciones en inglés.