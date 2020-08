More Rial, la hija del conductor más importante de América y del mundo del espectáculo, se mostró muy fanática del nuevo formato de LaFlia, Cantando por un Sueño. Recordemos, que la joven de 21 años es cantante, por lo cual el certamen es de su interés. Durante la presentación de Karina Jelinek, More se burló de ella por medio de sus historias de Instagram y los usuarios en las redes se lo hicieron saber a la ex de Leonardo Fariña.

“Huyendo” escribió primero la mediática, acompañando su mensaje por emojis de fantasmas y caritas de aburrimiento, mientras de fondo se veía en pantalla a la modelo interpretando el tema “La Tonta” de Jimena Barón. Luego, se escuchan algunas risas de fondo y redobla la apuesta con más emojis, esta vez como de confusión, en referencia a lo que estaba viendo. Ante la palabra de Nacha Guevara, jurado del certamen, More Rial volvió a emitir una risa y puso en su historia: “Amo a Nacha.”

A continuación etiquetó al ex compañero de Karina Jelinek, Cristian Fontan, que quedó fuera del ciclo porque la modelo no coincida vocalmente con él, motivo por el cual le pidió a la producción un nuevo compañero para presentarse en la pista. “@cristianfontnaoficial sos el uno” dijo Rial, demostrando de esta manera de que lado de la pelea se encuentra. ¿Será este el motivo de las burlas de More? en el video se alcanza a ver y a escuchar el momento en el que el coach de Karina explica los motivos que la llevaron a apartar al joven del programa.

Ante tantas críticas por parte de la ex de Facundo Ambrosini en su cuenta, los usuarios de las redes se hicieron eco de lo que estaba pasando y algunos no tardaron en defender a Jelinek y le hicieron saber sobre estos dichos y obviamente la participante del Cantando no dudó en responderle. “Una lástima la pobre de More Rial riéndose de @Karijelinek en sus historias de Instagram, cuando ella es un fracaso y encima canta peor que un perro aullando” manifestó la usuaria.

Al ver esto, Karina citó su tweet y sin ofender a Morena le tiró un sutil palito. ” Ah, no sabía. Me acabo de enterar. Sin embargo tengo un lindo recuerdo de ella cuando una vez me pidió una foto en un desfile. Me alegra sacar una sonrisa” expresó irónica la joven, acompañando el mensaje de algunos emojis de caritas felices y corazones. Recordemos que en la gala de Kari la jurado Nacha Guevara tuvo fuertes palabras con ella y manifestó que no había pegado ni una nota, ante esto la modelo le dijo que estaba aprendiendo y la actriz le respondió muy tajante: “Qué suerte que te pagan para aprender. Todos hemos tenido que pagar para aprender.”