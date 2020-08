More Rial es una de las jovenes más activas del mundo del espectáculo en las redes sociales. Constantemente prende fuego las redes sociales con sus publicaciones donde se muestra muy sensual. Y las acompaña con picantes frases que los dejan a todos pensando, sobre todo en referencia a su situación sentimental. Muchas veces también es muy criticada por los heaters de las redes que le dejan comentarios despectivos sobre su aspecto. En las últimas horas, la hija de Jorge Rial, subió una selfie con una curiosa frase: “Trato de no pensarte pero ya no puedo” ¿Para quién será?

Frente al espejo, con la lengua afuera y con un espectacular look, la mediática escribió la frase dela canción de Jay Wheeler y los dejó pensando a todos. En 19 horas su video llegó a más de 76 mil reproducciones y los usuarios aprovecharon para decirle lo linda que está. “Beba”, “Mi amor”, “Te amo” escribieron algunos. En las últimas horas, la joven de 21 años estuvo en el medio de una nueva polémica cuando se burló de la actuación de Karina Jelinek en el Cantando y la modelo no dudó en contestarle.

Los usuarios de Twitter fueron los encargados de decirle a la modelo acerca de las burlas de la mediática, que también desarrolla una carrera como cantante. Y lejos de ignorarla, Karina muy sutil pero pícara le contestó que la recordaba de un desfile en el que la hermana de Rochi Rial le había pedido una foto y que se emocionaba por poder transmitirle alegría a la gente.

A pesar de su lado mas polémico y conflictivo, More Rial demuestra a diario también tener un rol más tierno. El fin de semana pasado le dedicó un tierno posteo a su hijo Francesco Benicio y conmovió a todos los internautas. En esa publicación le manifestó a su hijo que comete errores como cualquier otra madre, pero que a pesar de todo siempre va a estar para él y lo acompañará en su camino pase lo que pase. También le pidió disculpas por sus fallas y le contó cuánto lo ama.

Entre todos los mensajes que recibió la joven, destacaba el de su papá, que desde la llegada de su nieto, ha logrado mejorar notablemente su relación con la ex de Facundo Ambrosini. “Esta hermosura vino para cambiarnos la vida a todos desde el amor. Para enseñarnos que la felicidad siempre está ahí. Lo amo” expresó el conductor de Intrusos. Hace poco también pudimos verlo en su rol de abuelo cuando Morena compartió un video de él junto a su hijo por el día de los abuelos, que también se robó el amor de más de uno.