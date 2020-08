En el último mes Moria Casán protagonizó varios escándalos, pero desde que comenzó el Cantando 2020 no se baja del podio. En la noche del martes no sólo se enfrentó a Laurita Fernández, quien no le gusta para nada en ese rol, sino que también arremetió contra la producción del certamen por no respetar su contrato donde expresa que es bastonera. El lunes, incomodó a su amiga de hace varias décadas, Nacha Guevara.

El ida y vuelta comenzó cuando Nacha le dio la devolución a Floppy Tesouro. La diva aseguró que no le creyó el romance que simulaba con su compañero del certamen, por la gran diferencia de edad. Sin embargo, Moria no se la dejó pasar. “Escuchame, Nacha. Nosotros hemos salido en la vida con hombres más jóvenes, ¿o no?”, la increpó La One. “Sí, ¿y eso qué tiene que ver?”, le replicó la actriz

No obstante, Casán no se dio por vencida: “¿Cómo qué tiene que ver? Que le decís al chico que es mucho más chiquito que ella. No se trata de chiquitos, se trata de la energía que tiene esta criatura, ¿Y no te acordás las energías que tuvimos que trabajar nosotras con las criaturas?”. Finalmente, Guevara sentenció haciendose la desentendida: “No sé querida de lo que estás hablando, pero todo bien”.

Y no fue a la única que incomodó. Minutos antes, participó Karina Jelinek, y Moria también aprovechó para incomodarla con una pregunta sobre su vida íntima. Hace una semana, Yanina Latorre reveló que la ex de Leonardo Fariña tenía un romance con una mujer. No obstante, la mediática lo negó rotundamente y se enojó con la angelita por intrometerse en su vida privada. Asimismo reveló que su hermana la sacó del grupo familiar por estos dichos.

Por lo que sin pelos en la lengua, Moria Casán la interrogó: “¿Tenés una novia? ¿Te molesta que alguien diga que tenés algo o tu intromisión en la vida privada?”. Jelinek le aseguró: “Se metieron en mi vida y no me gustó. El momento en el que me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer”. Y sobre el incidente con su hermana concluyó: “Ella es muy conservadora, me eliminó del grupo familiar y me bloqueó. Pero bueno, son peleas de hermanos que suelen pasar”.