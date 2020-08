El senador nacional por Catamarca, Oscar Castillo, criticó el decreto nacional que prohíbe las reuniones familiares en todo el país. Esta decisión, polémica por cierto, fue tomada con motivo de controlar la pandemia de coronavirus. La gran cuestión a analizar es si realmente es si la prohibición total es una medida que pueda llegar a ser efectiva en todo el país.

El legislador nacional señaló que “el Gobierno de Cristina y Alberto Fernández en la Nación y de Lucía Corpacci y Raúl Jalil en la provincia han dado un nuevo paso más, avanzando sobre las libertades ciudadanas“. En este punto, es importante reflexionar la falta de libertades que los ciudadanos argentinos hemos experimentado desde mediados de marzo. Si bien es importante cuidar del sistema sanitario, es contradictorio descuidar la salud de la población implicando el encierro constante.

“El Poder Ejecutivo Nacional dispuso penalizar las reuniones familiares, abrir la puerta para la criminalización de los vínculos entre padres e hijos y abrió las puertas de cada casa del país para que entren las fuerzas de seguridad a impedir la vida familiar de los argentinos y los catamarqueños. En Catamarca, según el último informe oficial, hay solo seis casos activos de COVID-19, pero el Gobernador decidió prohibir y perseguir con la policía a todos los catamarqueños que realicen reuniones familiares en sus domicilios particulares” sostuvo el legislador radical.



“Tan desproporcionada es esta medida que solo puede conducir a dos escenarios. O se generan miles de focos de conflicto y fricción entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, o el Estado dice que va a actuar, pero no lo hará y en ese caso, habrá una desobediencia masiva de lo ordenado”, manifestó preocupado por la situación “de rebeldía” que puede fomentar la medida.

Finalmente, Castillo consideró que “las autoridades nacionales y en especial las provinciales no pueden decir que la oposición no los acompañó con una actitud responsable y colaborativa en todas las medidas que se tomaron por la emergencia sanitaria”. “Es hora de que las autoridades entiendan que no gobiernan un rebaño sino una comunidad de ciudadanos libres“.