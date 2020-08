El lunes, se conoció que la modelo Nicole Neumann había dado positivo de coronavirus. A pesar de sus extremos cuidados no logró no verse afectada por esta enfermedad. Desde que confirmó la noticia, es uno de los principales temas en el mundo del espectáculo y también dentro de las redes sociales. En Pampita Online, el programa que conduce otra de las modelos más famosas de Argentina, Pampita Ardohain, habló tras conocerse el resultado y le dedicó un mensaje directamente al papá de Sienna, Allegra e Indiana. “Cubero, tus hijas te necesitan presente” manifestó la conductora.

A pesar de la mala relación que tiene con Nicole, Carolina no dudó en defenderla y marcar cual debería ser la postura de la pareja de Mica Viciconte ante el resultado de la enfermedad de Neumann. “El podría hacer muchas cosas… Las compras, puede llevar la ropa al lavadero, como para que Nicole esté tranquila. Puede traer comida hecha para que no tenga que cocinar, es la madre de sus hijas, que también está atravesando esta enfermedad” comenzó diciendo Pampita.

Al parecer, uno de los rumores más fuertes indica que Poroto Cubero tiene miedo de acercarse a la casa de su ex porque no quiere contagiarse y por esto no puede brindarle ningun tipo de ayuda a sus hijas. Ante esto, Caro le habló directamente a la cámara como si estuviera hablando con él. “Puede dar afecto a través de un vidrio, más que por una videollamada, acercarse y charlar con ellas… Hay un montón de cosas que puede hacer un padre, sin tener que tener contacto con las nenas” continuó diciendo la ex de Benjamín Vicuña.

“La contención es fundamental, que Nicole levante la autoestima y se ocupe de su salud, tanto ella como su empleada” aportó Hernán Drago a esta charla. “Yo si fuera Cubero aprovecharía esta semana para demostrar todo el amor que tengo por mis hijas, me acercaría todos los días, no hace falta una excusa” comentó la conductora. “Quizás tus hijas están enfermas también y están transitando la enfermedad. Está bueno estar presentes más allá de un teléfono” prosiguió.

“Cubero, lucite… Aprovechá estos días y sé el padre del momento. Es tu oportunidad, y tus hijas te necesitan presente. Está bueno que entiendas eso a pesar de que tenga miedo de contagiarse o lo que sea, sigue siendo el padre” cerró expresando en su mensaje la esposa de Roberto García Moritán. Para finalizar, la modelo le dedicó también un mensaje a su colega: “Que Nicole no mire más nada de lo que se está diciendo, tiene que transitar esto tranquila, ponerse bien… Ya está, que corte, que no vea nada que le haga mal, así se pone fuerte… Hay que estar con tres chicos y encima con el virus.”