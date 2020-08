Tomás Dente, es uno de los panelistas del programa Nosotros a la Mañana, que se emite por canal Trece todas los días, hace unos días estuvo con Pampita en su ciclo y juntos hablar de todos los temas. Entre ellos, de los famosos que no contestan los mensajes para chequear información. Si bien Tomi no quiso dar ningun nombre, la conductora de Pampita Online le insistió para que los delatara por “ortivas.”

“Te llama directo, él va directo a la fuente. Yo quiero saber qué famoso le contesta, quién le deja clavado el visto” comenzó diciendo Carolina. “A veces me pregunto cuán insistente soy. A veces abordo con tanta intensidad un tema que creo que me van a bloquear. Nos vamos pasando el teléfono de los famosos entre colegas o a veces me ha pasado de poner audios de gente de afuera y es porque tal vez uso el Instagram como canal para conseguirlos. Por lo general me contestan, hay una buena relación” manifestó el joven.

“¿Y quién nunca te contesta? ¡Mandémoslo al frente por ortiva!” manifestó con euforia la modelo. “No me ha pasado. Sí tuve algunos bloqueos de personas que de buenas a primeras te clavan el visto y te bloquean, pero entiendo que no es algo personal. Me han bloqueado hombres y mujeres, pero no lo personalizo y trato de ir por otro lado” le explicó Dente. “¿No te ofende?” preguntó curiosa Pampita.

“No, a mí nada me ofende. Este es un laburo. En cuanto vos tengas al protagonista de los escándalos, de la cuestión en sí, siempre vas a estar a salvo. Yo no soy de los periodistas que especulan tanto, yo intento ir siempre a las fuentes, hablando con los protagonistas” comentó él. “Yo, depende el día, te pongo siempre no, mentira porque no tengo tiempo de explicarte. Él me pregunta si esto o aquello es verdad y yo le pongo no, es mentira y sigo manejando” declaró la esposa de Roberto García Moritán.

Recordemos, que Ardohain se caracteriza por ser una de las famosas que más contesta a los periodistas cuando ellos quieren cheqyear la información. Y que no vayan a la fuente suele ser una de las cosas que más le molestan a Carolina. Hace semanas atrás se enfrentó duramente con Mariana Brey por este motivo y la acusó de no ser la primera vez que habla cosas sin consultarle a ella si es verdad o no, la modelo hasta la trató de mala persona y cizañera.