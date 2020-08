El empresario gastronómico Roberto García Moritán brindó una entrevista, desde la comodidad de su casa al periodista Guillermo “Macu” Mazzuca y contó todos los detalles sobre su casamiento con Pampita y como han sido estos nueve meses de matrimonio. Además, el empresario se animó a hacer una picante reflexión sobre esta unión entre ambos. “Yo estaba yendo a Rosario y se me cruzó Pampita en mis pensamientos. Le conté lo que me había pasado a mi socio, Marcos, y él me dijo que la llamara. Yo busqué un intermediario, que es una amiga en común, y cuando hablé con ella me dijo: Bueno, dejame chequear, y al rato: Sos un candidato” comenzó diciendo el flamante esposo sobre cómo surge su interés en la modelo.

“Pero llamala mañana mismo, invitala a salir” le dijo la amiga de Carolina al momento en que le dio el ok para acercarse a la conductora. “No, Ori, mañana me estoy yendo a Perú” le explicó él.” El tema es que yo me iba a Perú y ella después se iba a Ibiza, por lo cual por un mes desde ese momento hasta que volviera no nos íbamos a poder ver. Igual le escribí desde Perú y empezamos a estar en contacto, y esa posibilidad de conocernos más allá de lo físico fue fantástica porque no teníamos la posibilidad de tomar un café ni de mirarnos a los ojos, era 100% tratar de contar y describir cómo éramos, tratar de compartir ideas y sueños” prosiguió contando Roberto al periodista.

“Arrancamos escribiéndonos y a los tres o cuatro días pasamos a hablar por teléfono unas tres o cuatro horas todas las noches, y al final ya era con cámara, por FaceTime. Pero ese encontrarnos desde un lugar totalmente diferente estuvo bueno, porque conectamos desde otro lugar que no tiene nada que ver ni con la piel ni con el aspecto. Eso nos permitió entender y medirnos desde un lugar mucho más maduro y racional.” continuó diciendo.

Luego, hizo una reflexión muy importante sobre su casamiento: “Sí, nos casamos muy rápido y que desde el primer momento en que nos vimos no nos pudimos separar. Pero también es verdad que nosotros ya sabíamos que habíamos pasado todos los filtros, éramos el uno para el otro. Después todo el camino fue muy fácil” cerró contando Roberto García Moritán a Mazzuca. Hace poco, Pampita contó en su programa, Pampita Online el insólito pedido que le hizo al poco tiempo de conocerlo y dejó sorprendidos a todos sus compañeros de trabajo.

La modelo le pidió que primero antes de conocer al resto de su familia, quería almorzar a solas con su mamá. En esa reunión entre ambas, pudo conocer mucho sobre la forma de ser de su esposo y confesó que su suegra le dio el visto bueno a la relación. Ante la pregunta de Gabriel Oliveri sobre si su actual suegra era la mejor que había tenido, la conductora no dudó en responder que sí y manifestó que la mujer tiene una personalidad divina.