Desde que se confirmó la participación de Moria Casán en el Cantando 2020, la diva se hizo cargo de aclarar en todos los programas que ella no sería un jurado más, sino que ocuparía el rol de bastonera. Lo que no quería la mediática era realizar las mismas actividades que ya cumplió por 10 años en el Bailando por un Sueño. Sin embargo, parece que la producción no le estaría respetando el contrato, por lo que La One se enojó y amenazó con renunciar al certamen.

Es notorio que los conductores deben encargarse de cumplir con lo que les pide la producción. Y eso es lo que están haciendo Ángel De Brito y Laurita Fernández cada noche, intentando terminar con la primer ronda para poder llevar a cabo la eliminación. Anoche, al terminar la presentación de Dan Breitman, el conductor quiso darle pie al jurado para que comiencen con las devoluciones, y en ese momento se percató de que Moria no se encontraba en su silla.

“La señora Moria Casán abandonó su silla en el estrado y se fue a otro sector. ¿Qué pasa Moria?”, la interrogó De Brito. Furiosa La One tomó el micrófono y comenzó con su descargo: “Quiero aclarar una cosa. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido para que entren todas las parejas, por la dinámica, por el Covid-19, por la nueva vida, por la nueva era. Yo firmé acá vino mi abogado César Carozza para no ser jurado, porque ya lo fui 10 años”.

Ante una Laurita que hacía toda clase de caras, Casán continuó haciendo catarsis: “No quiero tener el cu… en forma de silla para darles devoluciones a gente que conozco y que no conozco. Ellos se merecen todo mi respeto porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espada”. Y aseguró: “Ahora yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me lo prometieron a mí. Me dijeron ‘Moria tiene plano libre’, y eso para mí no es ser un jurado más”.

Finalmente, Moria Casán cerró: “Si quiero, puedo dar devoluciones y decirle a la señorita coconductora ‘pulpito’ y a vos (dirigiéndose a De Brito) ‘quiero que hables más’. Y quería decirle una cosa a Adabel Guerrero porque eso es lo que yo arreglé. Entonces si no se me respeta me voy mi amor. Si me quedo, porque después voy a hablar con producción y mi abogado, voy a puntuar en silencio”. Y así lo hizo, las últimas dos parejas recibieron sólo el puntaje sin ninguna devolución.