Desde que se conoció el hisopado positivo de coronavirus de Nicole Neumann este lunes, ha generado gran revuelo. Incluso la modelo filtró chats donde su exmarido y su actual pareja Mica Viciconte quedan muy mal parados. Acusándolos de ser los responsables de que se filtrara la noticia de su contagio y el de su empleada en los medios de comunicación. Al parecer, Fabián Cubero y Mica tendrian miedo de contagiarse ellos también y por este motivo el exfutbolista no estaría ayudando a sus hijas.

En las últimas horas, trascendió una frase que al parecer Mica Viciconte le habría dicho a las hijas de Poroto, que hasta le habrían molestado a él. “Si les da fiebre, en esta casa no se quedan” les habría gritado Mica a las nenas. Esta no es la primera vez que se habla del trato que le da la ex combate a Sienna, Allegra e Indiana, hace algunas semanas atrás, Neumann y la joven se enfrentaron cuando la modelo la acusó de maltratar a sus hijas.

Incluso logró que la novia de Poroto se quebrara al aire de El show del Problema, programa donde trabaja como panelista, a raíz de estas acusaciones. Hace pocas horas, Neumann hizo su descargo en las redes sociales sobre la falta de ayuda que atraviesa por parte de su ex. “Me voy a seguir poniendo mi energía en sanar, porque estoy con todo el amor del mundo transitando sola esta enfermedad. Mientras debo cocinarle a mis hijas y limpiar una casa” comenzó diciendo en su mensaje.

“Quizás debería estar reposando… ¿No? Pero lo que seguro no debería es estar teniendo que responder y gastar energías en soretes mentirosos y seres del mal… Que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando aún una enfermedad. Mierdas…” cerró diciendo la rubia. En el programa de hoy de Nicolás Magaldi, el conductor manifestó que al parecer una de las hijas de la modelo también estaria contagiada, en un primer momento, cuando se conoció la noticia las pequeñas no manifestaban ningún síntoma.

Una de las artistas que se sumó a comentar sobre la actitud de Fabián al no querer hacercarse a sus hijas, fue Pampita, que le habló directamente a la cámara, como si se tratara del futbolista y le dijo que hay otras formas de brindarle apoyo y contención a las pequeñas sin la presencia física. Además defendió a Nicole Neumann y le dijo que este momento es solo para preocuparse por ella y por recuperarse, que no debe prestar atención a los mensajes del afuera.