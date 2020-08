El Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) se reunió con ATE, SOEM, MTS en la puerta de la Honorable Legislatura de Catamarca. Estos movimientos marcharon en contra de las últimas medidas del Ejecutivo provincial. En principio, la movilización de agrupaciones sindicales había sido convocada ante la posibilidad de que se trate en el día la Reforma Laboral.

Aunque no se dio este encuentro legislativo igualmente reclamaron en las calles sobre la reforma del Estado, el paquete de leyes que se aprobaron y el conflicto con los municipales de Capital. Al momento, las agrupaciones sindicales anunciaron que continuarán movilizándose durante todos los miércoles venideros para evitar su tratamiento. A este anuncio se sumó la solicitud del incremento salarial para los empleados públicos.

Por su parte, el coordinador del FUSSI, Iván Sarquis, señaló que marchan para defender el derecho de los trabajadores. Sarquis agregó: “Estamos cansados de que el trabajador sea el objetivo de todos los ajustes y no vamos a permitir que se siga abusando de sus derechos”. El referente aseguró que están ahí para defender a todo aquel que no tiene voz, haciendo referencia que por alguna razón no tiene un gremio.

Por último Sarquis remató: “Es el más indefenso ante los abusos”. Asimismo, Ricardo Arévalo, de ATE, señaló que el Gobierno de Catamarca que conduce Raúl Jalil tiene actitudes dictatoriales. Arévalo enfatizó: “Con esta ley quiere achicar el Estado público para favorecer al Gobernador que es un gran empresario y que quiere todo para sus amigos”.

El representante de ATE además sostuvo que es por esta razón que están ahí porque no quieren ninguna reforma laboral de ajuste. Arévalo manifestó contra los legisladores también y expresó: “Hoy tienen la gran responsabilidad de no dar lugar a esta ley que afecta a los trabajadores, que afecta el trabajo de la gente”.