Desde el comienzo del Cantando por un Sueño, a Moria Casán no le gustó el rol de Laurita Fernádez como conductora. Incluso se lo hizo saber en la primer gala. Si bien admira su trabajo como bailarina, le dijo que para ella Ángel de Brito era el conductor “A vos te voy a decir coconductora” manifestó la one desde un principio. Anoche, ambas se enfrentaron nuevamente cuando la jurado le dijo que estaba hablando demasiado y que ella quería escuchar al conductor. Lejos de achicarse ante sus palabras, Laura le respondió y la diva amenazó con dejar el estudio. Su pelea ha sido tema de todos los programas y la panelista Yanina Latorre, no dudó en elegir bando. ¿A quién defendió?

“Estoy viendo que la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido” expresó Moria en el momento en que tenía que darle la devolución a Adabel Guerrero. “A mí me gustaría que des la devolución, Moria” le contestó Laurita, apurada por los tiempos de la televisión y debido a que anoche tenían que cantar las cuatro parejas que quedaban por participar, ya que esta noche se verá la gala de sentencia y eliminación.

Enojada por la contestación de Fernández, la one volvió a responderle: “Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor.” Luego de emitir su voto la jurado quiso decirle algo más a Adabel para que mejorara en su próxima participación pero fue interrumpida por Laura que no la dejó hablar y la ignoró completamente. Ante esto, Casán se vió muy ofendida y se retiró a otro sector del estudio totalmente furiosa.

Yanina Latorre estaba en su casa viendo el programa y fue una de los tantos usuarios de las redes sociales que se sumó a tomar postura ante esta pelea. “¿Laurita limpió a Moria? Se prendió esta mier… #Cantando2020” escribió la mamá de Lola Latorre por medio de su cuenta de Twitter. Luego, sin nombrar a la diva de la televisión hizo una nueva apreciación sobre la discusión y tomó partido por la bailarina. “Conducen Angel y Laurita. Puede no gustarte, lo entiendo. No agarrás el laburo y punto. #Cantando2020” dijo la rubia.

“Te banco fuerte @laufer4 no dejes que nadie te falte el respeto” escribió por último la angelita. Luego de tan tenso momento, la ex participante del Bailando por un Sueño hizo su descargo por medio de las redes y agradeció por el apoyo. “Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020, en varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. ¡A seguir trabajando y disfrutando!” manifestó Laura.