Desde la llegada de Amancio Vicuña Suárez a este mundo, no solo hemos visto a sus papás China Suárez y Benjamín Vicuña, fascinados con él, sino que su nacimiento también llenó de amor a sus hermanitas Rufina y Magnolia. La actriz ya compartió varios momentos de ellos tres juntos y también mostró algunos de los regalitos dirigidos para las nenas de la casa para que no sintieran celos del más pequeño. En las úñtimas horas, Eugenia publicó a Amancio en brazos de sus hermanas y escribió: “Bendito tú eres.”

La imagen la subió en sus historias de Instagram y podemos ver a Rufina Cabré, la hija de la china junto a Nicolás Cabré, sosteniendo al bebé, mientras Magnolia, la hija de Suárez junto a Vicuña, se acerca a ellos para darle un beso a su hermanito. En su mensaje Eugenia aprovechó para sumarle un emoji de un gatito con ojos de amor, para expresar la ternura que le produce ver la unión que tienen sus tres amores.

En algunos de sus posteos anteriores, la China Suárez expresó que todos los gestos que tienen los hermanos con Amancio le emocionan. Recordemos que además de Rufina y Magnolia, el bebé tiene tres hermano varones: Bautistas, Beltrán y Benicio, los hijos de Benjamín junto a Pampita Ardohain. La modelo fue consultada ante la llegada del bebé al mundo por los sentimientos de sus hermanos con el nuevo integrante, pero prefirió no hacer ningún tipo de declaración.

Ya que recordemos que con su ex pareja tiene un acuerdo para no hablar de la vida del otro y se dedican exclusivamente a sus tres hijos, que son su más grande prioridad luego del tormentoso divorcio que tuvieron. En su regreso a la televisión Carolina comentó acerca de esto y destacó el rol de Benja como padre, sobre todo durante esta cuarentena, donde los niños han sido los que más han sufrido a raíz del encierro. En esa entrevista expresó que sin dudas no lo habría logrado sin la ayuda de su ex.

La llegada de Amancio fue el 29 de julio, luego de una cesárea programada en una clínica de Palermo. Durante casi cinco meses, su mamá mantuvo su embarazo bajo total reserva del mundo exterior y en el mes de mayo, en plena cuarentena subió una foto suya en las redes sociales donde pudimos verla con una panza ya muy avanzada. Desde ese momento deleitó a sus seguidores con varias fotografias de sus hijas esperando al nuevo miembro de la familia y enterneció a todos con su embarazo.