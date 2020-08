En los últimos días se habló mucho sobre que Nicole Neumann dio positivo en el test de Covid-19. Sin embargo, la información ya se había filtrado en los medios antes que ella lo haga público en Nosotros a la mañana. Por lo que le echó la culpa a Fabián Cubero y Mica Viciconte de contárselo a los periodistas. El miércoles, Cinthia Fernández indignada por los dichos, salió al cruce y defendió a su compañera de El show del problema.

Hace unos días, Nicole dio a conocer una conversación que tuvo con Daniela, su empleada doméstica. en el que calificaban a Cubero y Viciconte como “nefastos”. Sin embargo, Mica no quiso referirse al tema para respetar el bozal legal, pero sí le deseó que se mejore a la modelo y sus tres hijas. Cinthia por su parte, insinuó que Neumann no tendría a la empleada anotada en blanco. Y eso no fue todo.

Se hizo público que el futbolista prefirió no ver a las niñas hasta que se recuperen. Por lo que Nicole postéo una imagen que decía: “Que no te dé miedo el virus, agarraste cosas peores y les decías ‘mi amor'”. Y esto fue lo que hizo reaccionar a Fernández: “Después se queja y dice que la exponemos en nuestro programa. Cuando la que busca que la levanten es ella. Te quejás o te las bancás. Igual, no se entiende, parece que la culpa de contagiarse ahora también va a ser de Mica y Fabián”.

Cinthia no concluyó ahí. Nicole se manifestó furiosa con El show del problema, por hacer de público conocimiento que su hija mayor tiene coronavirus, la del medio no, y la más pequeña no se animó a hisoparse. En consecuencia, la panelista le replicó filosa en Twitter: “Pero esta señora trabaja de panelista! Es información! No dijimos nada de malo. Hemos hablado de muchos famosos que tienen Covid. ¿Cuál es el problema?”.

Días antes, Cinthia Fernández expuso a Neuman en el ciclo que conduce Nicolás Magaldi. “Hay una contradicción porque al principio de la cuarentena, supuestamente Nicole no iba al programa en el que está trabajando porque se tenía que quedar en su casa cuidando a sus hijas porque no tenía una empleada… pero ahora la empleada trabajó siempre. Entonces, ¿cuál es la verdad?”, lanzó la mediática.