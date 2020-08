Ya transcurrió una semana desde que arrancó el Cantando 2020, y ya cantaron todas las parejas de la primer ronda. El jurado decidió dejar a Lizardo Ponce y los integrantes de Agapornis en la eliminación, y las redes sociales estallaron. Finalmente, los seguidores del certamen votaron a su favorito y decidieron quién continúa en el reality. Con más de 60% de los votos contra menos del 40%, el influencer pasó a la siguiente vuelta.

En el primer duelo del certamen cantaron Agustín Sierra, Esmeralda Mitre, Karina Jelinek, Melina Lezcano y Juan Pérsico, y Lizardo. Los miembros del jurado eligieron salvar a las primeras tres parejas, lo que provocó que sean muy criticados en las redes sociales por seleccionar a equipos que no cantaron nada. Sin embargo, quien miró los formatos de Showmatch, siempre se rescata a los que brindan mejor show.

Por su parte, Ponce y su compañera Lucía Villar, no pudieron disimular su emoción en la pista. Con 68,52% de los votos, pasaron a la siguiente ronda donde interpretarán “La cobra” de Jimena Barón. El influencer demostró lo que todos los participantes temían: su fortaleza en el teléfono. El instagramer posee un club de fans parecido al que se generaba con las novelas de Cris Morena, y quedó expuesto en el resultado final.

“Chicos no lo puedo creer. Son todo lo que está bien. Gracias por votar, fueron un montón de votos. Así que gracias, gracias, gracias, gracias”, expresó Lizardo en sus historias de Instagram. El periodista se mostró muy nervioso antes de cantar por segunda vez en el duelo. Sin embargo, lo realizó mucho mejor que en su debut. Hoy a las 22:30 comienza la segunda ronda, en donde continuará el ritmo libre y los participantes interpretaran canciones que eligieron.

El miércoles, mientras Lizardo Ponce esperaba para saber el voto secreto que le otorgó Moria Casán, Laurita Fernández le pidió que cante una estrofa de “La cobra”. No obstante, el inflencer la sorprendió y le cantó: “No me expongas”, provocando la risa de quienes se encontraban en el estudio. Los competidores que obtuvieron altos puntajes, recibieron su cuarto voto por zoom desde su casa, debido a que por el protocolo de Covid-19, no podían asistir todos al piso.