El exdirector de Radio Nacional de Tucumán, José Sbrocco, rompió la vidriera peridística de la provincia y desnudó un negocio casi desconocido detrás de la llegada de la Droguería Suizo Argentina a Tucumán, que además de millonaria exención impositiva que recibió, ahora tendría el beneficio de ser el mayor proveedor de medicamentos del Estado.

“Me cuentan que los hospitales y el Siprosa están obligados a comprarle a la Droguería suizo Argentina por orden de Juan Manzur, la empresa que ahora beneficia con eximición impositiva”, aseveró el periodista, que tomó notoriedad nacional en las últimas semanas, tras ser acusado de sacarle el nombre de Mercedes Sosa a la emisora nacional.

El autor de El Zar, el libro que desentraña los negociados del ex gobernador Alperovich, sostuvo además que “mientras miles de Pymes tucumanas se funden día a día, cientos de miles de empleos que se pierden por los efectos del coronavirus, el gobernador tucumano beneficia a una empresa porteña. Las empresas tucumanas no tuvieron la misma suerte: Manzúr no prorrogó ningún vencimiento impositivo, mucho menos eximió del pago a ninguna Pyme”

“Droguería Suizo Argentina va a invertir 400 millones en Tucumán, y la provincia va a dejar de cobrar 1200 millones en ingresos brutos. Sin duda un traje a medida para su empresa favorita. 250 familias quedarían sin ingresos por la alfombra roja que Manzur le está tendiendo a la empresa porteña. A las Pymes tucumanas no las eximió de ningún pago ni siquiera postergó los vencimientos. ¿Qué negócio habrá detrás de esto?”, señaló, contradiciendo las versiones que aseveraban que el beneficio para la empresa porteña era mucho más bajo.

Para concluir, sus denuncias, el ex director de Radio Nacional se quejó de la imposibilidad de acceder a los datos oficiales del gobierno, para saber qué hay detrás de la llegada de la empresa de la famila Kovalivker. “Quizá Manzur podría aplicar la ley de acceso a la información y ya no se hablaría más en potencial, cualquier ciudadano podría acceder a los datos del Estado”, espetó.