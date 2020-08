El joven funcionario colaborador en Belén de Daniel “Telchi” Ríos el dirigente radical que planteó sus diferencias con el macrismo mantiene una buena relación con el Gobernador para poder mantener sus negocios y salvar errores financieros. Antes no reaccionaba al gobierno de Macri y ahora tampoco se juega por el partido. Solo respondería al gobernador Raúl Jalil.

Recordemos que este intendente está imputado por romper la cuarentena obligatoria por la situación de pandemia ante el coronavirus. El jefe municipal de Belén vino de Buenos Aires donde fue para comprar un equipo para el hospital sin cumplir ninguna medida de prevención y protocolo sanitario. El mismo intendente hoy decide que Cristian Ogas, su colaborador, vuelva a sus tareas habituales antes del episodio.

El responsable de Cultura Ogas había volcado alcoholizado, junto con otras dos personas y el intendente “Telchi” lo salvó. Es la versión oficial que dio el jefe comunal belicho. El vuelco fue un escándalo porque el exfuncionario rompió la cuarentena y tras el accidente se negó a la extracción de sangre, casi una confesión de que manejaba ebrio.

Al momento, “Telchi” lo echó. La nueva dirigencia se presenta como buena y de entrada ya no sostienen ningún valor. Municipales que reciben honorarios de alrededor de 40 mil pesos no pueden poseer casas de cifras millonarias. Hace unos días, en comunicación con El Aconquija, el concejal Guillermo Valdéz Franco del Frente de Todos emitió declaraciones sobre la realidad del negocio familiar del fiscal Jorge Flores,

En los papeles oficiales de Flores la esposa es la empresaria. No es así, los negocios son manejados por el fiscal. Todas estas irregularidades manifiestan que no existe más que un descalabro institucional. Estas son las que suceden en el departamento Belén, donde se mezclan intereses desde la Provincia y las mineras. Estas organizaciones no tienen inconvenientes de ir contra la ley.