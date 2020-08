Las panelistas de Los ángeles de la mañana se caracterizan por sus fuertes personalidades y confrontamientos entre ellas. Sin embargo, Ángel De Brito reveló que están tan acostumbradas a discutir, que cuando termina el ciclo televisivo se olvidan. En la edición de Los ángeles de la mañana del martes, Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce con Andrea Taboada al hablar sobre el exabrupto de Moria Casán en el Cantando 2020. “Caíste re bajo”, lanzó la locutora.

“Mucha gente se va ofendida y mucha gente renuncia. Ahora, todos tenemos que tratar de lograr una armonía para trabajar conformes. Ayer no se logró por cuestiones personales. Lo de Moria y Laura viene hace muchos años, han tenido un enfrentamiento en el Bailando. Pero Yanina me preguntó si me molestó lo que me dijo Moria y no”, comenzó a declarar el conductor.

Por lo que Latorre aseguró: “No deja que la cosa fluya. Al único que respeta Moria es a Marcelo (Tinelli). Cuando Marcelo la calla y la fulmina, se queda muda”. Y en ese momento, De Brito recordó el hecho que le ocurrió a Pampita en el Bailando por un Sueño, cuando se levantó de la silla y abandonó su rol de jurado. Sin embargo, la angelista no estuvo de acuerdo y aseguró que no fueron situaciones similares. Y en ese momento, saltó Taboada: “Vos no te acordás bien de las cosas”.

Claramente, Yanina no se la dejó pasar y lanzó filosa: “¡Pará, querida! Yo sé que te está representando Moria y (Maxi) Cardaci y por eso la defendés, pero seamos objetivos acá”. Ante la acusación, Andrea enfureció: “Caíste re bajo, bolu… ¡Cualquiera!”. No obstante, a Ángel no lo divirtió el enfrentamiento y les apagó el micrófono: “Parecen Moria y Laurita dirimiendo cosas personales acá”.

Ante la interrupción, las mediáticas continuaron la pelea por Twitter. De Brito compartió en su cuenta una nota que hablaba sobre el cruce de las angelitas, y Yanina Latorre reaccionó. “Reitero, la representan Moria y Cardaci…se lo dije y me insultó”, lanzó la panelista. Taboada no se quedó atrás y le replicó irónicamente: “Yo sí se pedir disculpas. Disculpame por lo de ‘bolu..'”.