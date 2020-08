Luego de varios meses encerrado trabajando por videollamda, finalmente Jorge Rial volvió a conducir Intrusos desde el canal. En los tres días que estuvo, el periodista ya protagonizó un montón de escándalos. Primero se enfrentó a Nicole Neumann, al exponerla por la manera en la que reveló que tenía coronavirus. Segundo, realizó un chiste sobre Moria Casán y la diva lo defenestró. Sin embargo, no todo es malo. El miércoles por la tarde recibió una sorpresa en América TV.

“Me pasaron a visitar antes de ir al pediatra”, escribió Jorge en una foto que publicó en su historia de Instagram, en donde se lo ve sonriendo junto a su nieto Francesco. El pequeño de un año es hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. En los últimos meses, el periodista respetó el aislaminto social, preventivo y obligatorio, y estuvo siguiendo el crecimiento del niño a través de su celular. Sin embargo, parece que no aguantó más y se reencontró.

Hace unas semanas, Rial compartió una fotografía de él con Francesco, para festejar el día del abuelo. Asimismo, posteó un video junto a su pareja Romina Pereiro, en donde se los ve haciendo videollamada con el pequeño. “La distancia duele, pero hará que el encuentro sea único”, manifestó el mediático en Instagram. Aunque parezca difícil de creer, el hijo de Morena cambió al conductor y mostró una faceta muy cariñosa que pocos conocían.

El pasado lunes y martes, Jorge defenestró a Nicole Neumann por la forma en que reveló que dió positivo en el test de Covid-19. Y a su vez, le recordó la entrevista que le realizó hace unos meses a una persona que negaba la pandemia y se consideraba antivacunas. Sin embargo, el conductor de Intrusos no fue el único que la criticó. Muchos usuarios y famosos repudiaron a la modelo en las redes sociales y en los medios.

“¿Pero no era que el virus no existía?”, escribió inrónicamente Jorge Rial en Twitter, provocando a Neumann. Asimismo, aseguró: “Hoy dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no. Esto abre un debate piola sobre aquellos que hablaban de que esto no existía. Le decían la ‘falsa pandemia’ y, lamentablemente, la cantidad de muertos y contagiados demuestra que el virus existe”. Más tarde, la modelo hizo un gran descargo contra Intrusos.