El martes por la noche, Moria Casán enfureció con la producción y los conductores del Cantando 2020, tras constatar que no respetaron el contrato que firmó, en donde pidió ser bastonera. La One menospreció el rol de jurado de sus compañeros, y alegó que ella ya ocupó ese lugar por 10 años y no lo quiere volver a hacer. En LAM, Karina La Princesita reaccionó ante el exabrupto de la lengua karateka.

“Sé separar. La verdad que no se qué opinar porque andá a saber lo que ella arregló. Tendrá sus razones para estar así, o no”, comenzó a declarar La Princesita. Sin embargo, Ángel De Brito buscaba una respuesta más contundente, por lo que agregó: “Bueno pero ayer se metió con ustedes, dijo ‘yo no soy como estos tres'”. No obstante, la cantante de cumbia santafesina aseguró que ella no se sintió mal.

A continuación,Karina declaró: “Pasa que ya conocés cómo es cada personaje y no me lo tomé personal. Yo pensé que iba a decir ‘estos tres pelotu…'”. En la gala del martes, La One arremetió contra todos: “Fui jurado 10 años y no voy a calentar el culo en una silla. Yo podía frenar a quien quiera, incluso a ustedes (los conductores). Eso me prometieron. Moria tiene el plano libre. Para mí el plano libre no es ser jurado como el que está acá”.

“¿Que ella se quiera diferenciar de ustedes no te molesta?”, la interrogó Mariana Brey, quien es participante del certamen. “Lo marcó desde un principio. Ella dijo acá que iba a ser bastonera y tenía más libertades. Si arregló eso hay que aceptarlo”, manifestó La Princesita. Asimismo, confesó que al principio le tenía miedo a los tres miembros del jurado, pero que ahora se lleva bien.

Karina La Princesita no sólo habló de Moria, también criticó a José María Listorti. Antes de que termine LAM, aprovechó para realizar un comentario filoso: “¿Puedo decir algo rápido? Agradezco que (en LAM) cuando te hacen una nota no te cortan ni te cambian de contexto como hacen en Hay que ver, que es un papelón”. Vale recordar que en noviembre de 2019, la cantante se enfrentó a Fernanda Iglesias, panelista del ciclo.