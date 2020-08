El martes se generó un gran escándalo en el Cantando 2020 luego de que Moria Casán se ofenda con los conductores y la producción por no respetar el contrato que firmó, en donde expone que ella es bastonera y puede hablar cuando quiera. Asimismo, La One enfrentó a Laurita Fernández y le pidió que le dé más lugar a Ángel De Brito. Claramente, la bailarina no dejó que la diva le falte el respeto y la confrontó en un móvil para LAM.

“Estoy haciendo mi trabajo y tengo un compañero que es lo más, que me banca, me contiene y me tranquiliza. Yo me apoyo 100% en él y conectar visualmente con Ángel me ayuda”, comenzó a relatarle Laurita a Maite Peñoñori, la cronista de Los ángeles de la mañana. Luego la bailarina recordó la primer gala del certamen en donde Moria le aseguró que para ella De Brito debería conducir solo.

Por lo que Fernández aclaró: “Sin dudas, en esos momento se dicen cosas con saña, con mala onda adrede. Uno tiene que hacer su trabajo. Yo en esta pista recibí un montón de agresiones de ella y siempre pensás en algo lindo para no conectar con esa energía que no me interesa”. Asimismo, explicó por qué prefirió quedarse callada y no responderle en vivo.

“Si yo hubiese perdido tiempo en contestar cada cosa que me dijeron en este camino, hubiera perdido demasiado tiempo. También me parece que el programa es otra cosa, lo importante son los participantes, y dedicar media hora a discutir qué tengo que hacer… Yo lo tengo muy claro, todos lo tenemos muy claro. Si ella no tiene claro su rol lo tendrá que rever ella”, lanzó filosa Laurita contra La One.

Por último, Laurita Fernández se refirió a las agresiones que recibió por parte de Moria con respecto a su co-conducción. Al ser consultada sobre si tendría una charla con la diva, la actriz aseguró: “Yo no me tengo que ocupar de eso. Yo estoy acá, hago mi función y cumplo mi rol”. A su vez, una usuaria de Twitter la defendió: “Pelea entre Moria y Laurita?? No estoy viendo, pero banco a Laurita siempre!”. Sin embargo, la bailarina le aclaró: “Para pelear se necesitan Dos. Y no fue el caso”.