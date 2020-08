La diputada nacional y exgobernadora Lucía Corpacci, tuvo una semana agitada, que demostró que la exposición mediática no es su fuerte, tal vez por eso intenta mantener el perfil bajo desde que dejó la gobernación y se refugió en la Cámara de Diputados al calor del cuasi anonimato que brindan los 257 escaños de cuerpo colegiado del que es parte. Sus críticas a Mauricio Macri y sus excesivas loas a Alberto Fernández en sus intervenciones en distintas comisiones le valieron duras críticas de parlamentarios y exparlamentarios.

“Sabemos claramente cuál fue el federalismo de esa gestión (la de Mauricio Macri), las provincias hemos sufrido más que nunca el olvido,el Plan Belgrano no existió, defendamos el presupuesto, seguimos defendiendo nuestras provincias”, lanzó la parlamentaria catamarqueña en su intervención en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se debate los previsiones de gastos para el próximo ejercicio anual y lo que queda del avanzado 2020.

“No puedo quedarme callada después de escuchar al diputado Laspina. Aquí estamos presentes tres exgobernadores de la época del expresidente Macri (Mauricio), a quien usted defiende, y quiero decirle que en esos 4 años, las provincias hemos sufrido más que nunca el olvido del Gobierno central”, agregó la parlamentaria,

“Hay gente que se está muriendo –sentenció- por algunos irresponsables que salen a decir que no importa lo que está pasando. Entonces, hablemos del presupuesto en serio, no digan lo que no es. Estamos tres exgobernadores, sabemos claramente cuál fue el federalismo de esa gestión”, lanzó de manera vehemente”.

Pero sus dichos no cayeron bien en el seno del PRO vernáculo, el exdiputado Carlos Molina, recogió el guante y salió a desmentir los dichos de la parlamentaria en la Cámara de Diputados. “Lucia Corpacci tuvo un lapsus inmenso, ya que estuvo junto a él (Mauricio Macri) en muchas obras realizadas por el Gobierno Nacional en la provincia, nombrando algunas que se me vienen a la mente recuerdo la inauguración del Hospital de Niños, la inauguración de la ruta 46, la re pavimentación de la ruta 60, la finalización de la ruta 40 en Santa María, la finalización del Dique El Bolsón, la finalización de 1500 casas, entre tantas otras”, señaló ante una radio local.

“De hecho –agregó irónico- la exgobernadora no tuvo tiempo de gastar toda la plata que recibió del gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri y que la provincia aún tiene, añadiendo que el gobernador actual Raúl Jalil paso ese dinero a dólares” porque, según Molina, “se ve que no le tiene mucha confianza al peso”

Esa no fue la única crítica, el diputado Fernando Iglesias también salió a cuestionar los dichos de la catamarqueña durante la reunión parlamentaria. “’Hay un gobierno que toma las decisiones y ese es el gobierno nacional. Y nosotros somos los brazos ejecutores de esa voluntad’, manda la diputada Lucia Corpacci ex gobernadora de Catamarca. La independencia de poderes, te la debo. Bienvenidos al #MedioevoPeronista”, tuiteó el diputado mientras se llevaba a cabo el cónclave de la comisión.