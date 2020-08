Esta última semana Moria Casán se encuentra más picante y filosa que nunca. Primero enfrentó a Laurita Fernández por no permitirle hablar. Luego arremetió contra la producción del Cantando 2020 por no respetar el contrato que firmó en donde pidió ser bastonera y no un jurado como los otros. Finalmente ayer defenestró a Jorge Rial, tras una publicación que hizo el periodista. “Animador vespertino, decadente y mercenario”, lanzó La One.

Todo comenzó cuando Rial compartió una foto de Moria en el certamen y se burló: “¿Acá es la cola para el IFE? #BuenMiércoles para todos!!!”. Claramente la diva no se lo dejó pasar y disparó: “Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 16 de Agosto recibir regalito de cumple. kissess”.

A pesar de que el periodista no volivó a declarar nada, la furia de Casán continuó. “Me llamaron para reemplazarte a vos cuando no te resultó lo de Telemundo donde se te conoce con el nombre de ‘rata’. Te fuiste a vivir al 2do subsuelo de Chacarita y tuviste que volver a chisme garbage. De la forrándula que gracias a eso seguís dando lástima. No seas misógino ni homofóbico con un puto/a hermafrodita como yo”, arremetió la mediática.

Como todos los días, Jorge Rial comparte orgulloso el rating que obtuvo con Intrusos. El miércoles no fue diferente, y publicó una foto en la que se ve que logró 2.8 puntos, y escribió: “Otro martes de liderazgo de Intrusos en la programación de América TV”. Por lo que Casán, ni lenta ni perezosa, se burló: “Esto ya no es ni aftalinado jaaa es arcaico!!! Siglo XXI y festejar esto en época de Covid 19 en pleno 2020 es volver a la papa con la antena. S.S Socorroo”.

Al posteó lo acompañó con una imagen de un televisor antiguo, donde conectaban las antenas con una papa para que funcione. Por ahora Moria Casán no continuó agrediendo al condcutor, pero seguramente él lo haga hoy por la tarde en el ciclo televisivo que conduce en América TV. Por lo pronto habrá que ver si La One se calma un poco o aparece con un escándalo nuevo.