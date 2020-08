En la visita de Tomás Dente, al programa de Pampita, ambos no solo aprovecharon el momento para charlar sobre los famosos que no contesta su celular, como ya te contamos en El Aconquija. Sino que pudieron tocar variedad de temas, entre esos hablaron un poco sobre el hackeo del celular de la modelo. Que lo vivió hace un par de semanas atrás, comenzando con su cuenta de Twitter, luego Facebook y finalmente Whatsapp. En un momentó Caro se sinceró a dmitió: “A esta altura todo el mundo tiene mi teléfono.”

“Prefiero ir a la fuente y hablar con el protagonista. A veces la no respuesta también es respuesta” comenzó diciendo en la charla, ante la consulta de Pampita sobre el chequeo de la información de los periodistas. “Es como tener cola de paja si no responden, ¿no? Pero lo mejor es dar tu versión, si te preguntan está buenísimo”dijo Caro. “A veces no podés contestarle a todos” expresó el panelista en defensa de algunos famosos.

“Yo ahora le contesto a todos. Además, si me llaman directo descomprimís más rápido. Está buenísimo” contó Ardohain. “Y ya a esta altura tiene mi teléfono todo el mundo por más que lo he cambiado mil veces” bromeó la modelo, haciendo referencia de esta forma al momento que vivió con el hackeo de su teléfono. Si bien ahora puede tomarlo con humor, en su momento se mostró muy angustiada, tanto, que ese día su esposo la visitó en el set de su programa para chequear que estuviera bien y brindarle su apoyo.

Luego de haber recuperado su cuenta, la conductora contó en uno de sus programas que los malvivientes continuaban llamando y les dedicó un fuerte mensajes por medio de la pantalal de Net Tv. “No sean molestos. Por lo menos en mi caso que soy mamá, si suena el teléfono quiero poder atender aunque no sepa de quién es el número. Pero con esta molestia que se están pasando el teléfono entre todos… tengan en cuenta que uno necesita el teléfono para cosas importantes y urgencias. No estén llamando para joder” se sinceró la ex de Vicuña en aquel momento.

Si bien en un comienzo de los hackeos en sus redes muchos famosos no le creían y pensaban que solo se trataba de una justificación de la top model, luego de su pelea con Mariana Brey, una de las perjudicadas con sus tweets, Ángel de Brito tuvo que realizar denuncias, ya que los hackers consiguiero su número de celular por medio del grupo que comparten los jurados del Bailando y lo amenazaron con contar intimidades del conductor si este no los saludaba por medio de su programa y hasta le dijeron que le harían lo mismo que a Pampita.