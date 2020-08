Pampita, en su programa Pampita Online, habló sobre la decisión de Evaluna Montaner, de 22 años, de llegar virgen al matrimonio. Recordemos que la joven se casó en febrero con el cantante Camilo Echeverry luego de seis años de relación. A raíz de las declaraciones de la hija de Ricardo Montaner en las últimas horas, la conductora opinó del tema y recalcó que le parece una buena decisión si es lo que la chica quería para su vida, “La única dueña de tu cuerpo sos vos” manifestó Carolina.

“Dice que le costó mucho porque había una influencia externa constante de gente que le decía: no vale la pena, no lo hagas. Su lucha no era con su decisión, era con el exterior, con lo que le decían amigos, familiares. Todo el mundo insistiéndole para que no” comenzó contando Pampita respecto a este tema. “Es válido que alguien piense así. Ella tenía la sensación de que su decisión no era respetada y que eso que quería mantener de esa manera no era valorado y mal visto por el resto” manifestó.

“¿Qué es llegar virgen a los 21? ¿Es no chapar?, ¿no tener relaciones?” consultó la panelista Barby Franco. “No tener relaciones”, le contestó Ardohain. “¡Qué arriesgada! Porque se supone que todo se concreta en la noche de bodas, ¿no? ¿Qué pasaba si se hubiese llevado una sorpresa de él?” manifestó la novia de Fernando Burlando ante la decisión de Evaluna. “Me parece bien respetar su cuerpo, sus decisiones. Ella es muy espiritual, tiene una religión que la acompaña” aportó Caro.

“Lo duro fue para él más que nada” dijo Julieta Navarro, otra de las panelistas del ciclo. “Él dijo que se la bancó perfecto, eh. Amamos la pareja y si vos querés llegar virgen al matrimonio, lo bien que hacés. No te dejes influenciar por nadie. Tu cuerpo es tuyo y el único que decide sobre uno es uno mismo. Me parece que el mensaje está bueno. La única dueña de tu cuerpo sos vos, vos decidís cuándo, cómo, dónde y con quién” cerró diciendo la ex de Benjamín Vicuña sobre estas declaraciones de la hija del músico argentino.

Evaluna, manifestó sus palabras en el podcast “Se regalan dudas” ya que desde que contó esto por primera vez, fue muy cuestionada. Incluso más de uno dudó de la veracidad de esto ya que con Camilo comparten mucho su relación en las redes y demuestran quererse mucho, por lo cual varios usuarios de las redes no les creían. “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual” contó la actual esposa de Camilo.