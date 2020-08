El martes por la noche, Moria Casán protagonizó un escándalo en el Cantando 2020. La One hizo su descargo en vivo y manifestó que la producción no respetó el contrato que ella firmó para ser bastonera y no una simple jurado. Y hasta amenazó con renunciar. En confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró, filtraron que un integrante de La Flia no querría a la diva en el jurado del certamen.

El periodista Augusto Tartúfoli, reveló una nueva versión sobre el exabrupto de Moria en su cuenta de Twitter. Mientras se emitía el programa de Canal Nueve, el panelista publicó: “A (Marcelo) Tinelli en los tweets le encanta todo lo que pasa en el Cantando. ¡Qué genial esto, qué genial aquello! Pero… en los chats con la producción es otra cosa. Está disconforme nivel 27 con el rol de Moria en el jurado. Ya pidió ajustes”.

Horas más tarde, Tartu citó un tuit de Marcelo en el que exponía “redondeando”, y le replicó: “Lo adelanté hace 12 horas. Tinelli ajustándole las clavijas a Moria en vivo”. Luego, el panelista lanzó una bomba: “Hace una semana que lo dije. A Tinelli no le gusta esta Moria en el jurado. ‘Se va a tener que ir’, se leyó en un chat. Moria está incómoda y no tiene problemas en irse, pero ahora que se enteró que la reemplazaría Yanina (Latorre) en el jurado no se quiere ir nada. Tensión”.

Sin embargo, Tinelli no fue el único que criticó a Casán. Ángel De Brito opinó sobre la polémica en Los ángeles de la mañana. “Yo, en mi caso muy personal lo digo, cuando alguien se va de un programa para mí hay que dejarlo ir y chau”, lanzó filoso el conductor. Y a continuación recordó una anécdota: “Acá nos pasó con Evelyn von Brocke que un día se quiso ir, desfiló y chau”.

Asimismo, De Brito afirmó que debió preguntarle en vivo a Moria Casán qué le ocurría, porque debido al protocolo de prevención del Covid-19, nadie se le podía acercar a hablar. Con respecto a la furia de La One con Laurita Fernández y el incómodo momento que se vivió en la pista, el periodista concluyó: “A mí no me molesta nada de lo que haga”. No obstante, la lengua karateka regresó el miércoles a su silla como si no hubiera ocurrido nada.