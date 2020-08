Melina Lezcano fue la primera eliminado del Cantando 2020 junto a su compañero Juan Persico. Luego de enfrentarse al duelo, la cantante de Agapornis quedó al voto telefónico junto al influencer Lizardo Ponce. Finalmente, la joven quedó fuera del show tras interpretar “Ahora te puede marchar” de Luis Miguel. El más grande fanático del programa, Marcelo Tinelli habló por medio de su cuenta de Twitter sobre este resultado.

“Me quede muy mal anoche, que se haya ido @MelLezcano del @cantando2020” escribió Marcelo en su primer tweet y luego continuó diciendo: “Sos una divina Mel. Se te va a extrañar mucho. Quería que te quedaras. @cantando2020” manifestó el conductor. Que a pesar de estar triste con esta eliminación, también aprecia mucho a Lizardo Ponce, incluso lo apoyó en la pelea que tuvo en su gala con Nacha Guevara que lo criticó duramente.

Al mensaje del cabezón no podía no responder la cantante, que se expresó muy contenta luego de haber sido convocada un año más. “Ay sí. Tenía muchas ganas de seguir cantando la verdad. Gracias por hacerme parte de tu flia un año más” le respondió Melina junto a un emoji de corazón. Recordemos que en la presentación de Lezcano, expresó que estaba muy contenta por sumarse al show ya que desde que comenzó la pandemia, el mundo de la música se vio muy afectado y aún no saben cuando podrán volver a pisar un escenario rodeados de la gente que los sigue.

En otro mensaje que realizó Marcelo Tinelli en la red social del pajarito, manifestó que no estaba de acuerdo con la determinación del jurado, luego de que los cuatro salvaran a Agustín Sierra, Karina Jelinek y Esmeralda Mitre. “¿Están de acuerdo con la decisión del jurado?” manifestó Laurita Fernández en las redes, a lo que el conductor citó y escribió un tajante “No.”

En las últimas horas, Marce se comunicó con sus fanáticos por medio de Instagram y a través de las historias expresó que este le parece un buen momento para volver a la tv con un poco de humor. El cabezón quiso saber la opinion de la gente y les pidió que le mandaran comentarios al respecto de este tema. Lamentablemente, el conductor del Trece no expresó cuando regresará el Bailando, que tenia fecha para su vuelta en el mes de abril.