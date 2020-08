El Cantando por un Sueño tuvo uno de sus momentos más explosivos cuando Nacha Guevara y Adabel Guerrero se enfrentaron en la pista, debido a que la participante consideró que las críticas de la jurado, no iban en ningun sentido dirigidas a su actuación y que todas las cosas que no le habían gustado no eran cosas que ella pudieran solucionar. Lourdes Sánchez, bailarina del Bailando por un Sueño y mujer del productor de LaFlia, Chato Prada, twitteó algunas cuestiones de este momento en contra de Nacha y, Marcelo Tinelli, no dudó en reaccionar.

“El jurado contra Nacha jaja. Pero a Nacha nada le viene bien” manifestó primero la mamá de Valentin, “Nacha andá al Colón a puntuar que ahí tenés buena acústica” manifestó luego, ya que en reiteradas galas, la actriz expresó que no tiene buen sonido de las presentaciones de los participantes, e incluso se mostró muy enojada por esto. Este segundo tweet causó la sorpresa del conductor que lo citó con un “Epa” ante lo fuerte de las palabras de la bailarina.

Hasta el momento, el conductor estrella de canal Trece se mostró muy activo en las redes sociales mientras ve el show y no se pierde ningun detalle. Además, como todo espectador, expresa todo lo que le gusta y lo que no del ciclo, como por ejemplo los temas en inglés. A los cuales el cabezón les bajo el pulgar, ya que prefiere la música en castellano, que todos los espectadores pueden entender y apreciar mejor. Además apoya a todos los participantes en sus galas, como fue el caso de Ángela Leiva, a quien el conductor le dedicó un grandioso mensaje luego de su presentación.

En la pelea que tuvieron Guevara y Adabel Guerrero por los bailarines que utilizaron en su performance y por la acustica, ambas defendieron mucho su postura y se sacaron chispas. “No me gustó, vamos a empezar por ahí. Voy a explicar por qué. Esos bailarines que me saltan por atrás, especie de maratón, no se entiende. ¿Qué tiene que ver con la canción? ¿Cuál es el concepto? A lo mejor ellos no lo tienen, pero el resultado es muy raro. Después no me agregó nada.” manifestó la actriz teatral.

“Es algo que vimos, y recontra vimos, y volvimos a ver. Un poquito más de creatividad… Ya venimos viendo más de lo mismo” prosiguió “El sonido está muy grave, muy grave, con lo cual se hace una bola y no puedo distinguir nada. Hoy es la séptima noche y nosotros ya venimos viendo más de lo mismo… ¡por favor!” explicó la jurado. “¿Puedo decir algo? Nacha, todo lo que dijiste casi que no tiene que ver con nosotros. Los bailarines, el sonido… Tenemos la mala suerte de cantar casi últimos” se defendió la vedette.