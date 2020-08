Ángel De Brito trabaja en los medios hace varios años y pasó por todos los roles. Desde cronista, hasta panelista y ahora conductor. Al ser tan conocedor de la profesión, el periodista está calificado para hablar de los famosos que trabajan en el medio. Y así lo hizo en Los ángeles de la mañana. Al ver el video del descargo de Nicole Neumann por lo que se dijo en algunos programas, el conductor apuntó contra ella y Pampita: “Trabajan de esto y lo hacen pésimo”.

El día lunes, Neumann comunicó en Nosotros a la mañana que dio positivo de Covid-19, y le echó la culpa del contagio a su empleada doméstica. Por estos dichos y otros de hace meses, muchos medios la repudiaron, sobretodo Intrusos. Por lo tanto, esa misma tarde la modelo hizo un largo video en Instagram en donde se defendió y criticó la palabra de los periodistas. Claramente en LAM no se quedaron atrás, y De Brito tomó partido en la historia.

Enseguida Ángel se puso del lado de sus compañeros y lanzó: “Tanto Nicole como Pampita, que se la pasan hablando de que los periodistas cuentan su vida, se la pasan publicando cuestiones privadas y después la culpa es nuestra. Haganse cargo Nicole, Pampita o todas las famosas que publican sus mensajes privados para quedar bien en público o para desmentir cosas. Entiendo que hay cosas que aclarar, pero después no nos vengan a decir a nosotros ‘fueron ustedes, esos programas de mierda’ y esas cosas que les gusta tanto decir”.

Cinthia Fernández, quien se encontraba en un móvil con el programa que conduce De Brito, aseguró: “Trabajan de panelistas y no lo entiendo si no saben cómo funciona”. Asimismo, la mediática le recordó a Nicole que tiene una cautelar y no puede publicar chats donde menciona a Mica Viciconte y Fabián Cubero. Finalmente, el periodista cerró con cierta ironía: “No están trabajando en el Conicet ninguna de ellas tampoco. Están haciendo el mismo trabajo que hacemos todos. Lo hacen pésimo además”.

Las modelos no fueron las únicas que recibieron una crítica por la manera en que manejan sus dichos. Ángel De Brito también criticó la manera en que actúa el jurado del Cantando 2020. El conductor explicó en Twitter: “¡Voy a prender una vela para que sean concisos y entren los cuatro equipos! Están todos con mucha ganas de hablar, después dicen ‘menos es más’ o ‘soy bajo perfil'”. Parece que el periodista no piensa guardarse nada.