Hace ya dos semanas que comenzó el Cantando 2020. Desde el principio, Ángel De Brito y Laurita Fernández intentaron controlar la cantidad de tiempo que habla cada miembro del jurado, con el fin de lograr que entren al menos tres parejas por noche. Lo mismo hizo que Moria Casán estalle de bronca al no poder hablar la cantidad de minutos que ella quiere. El jueves, el periodista realizó una publicación en Twitter donde cuestionó a los cuatro famosos: “Después dicen ‘menos es más'”.

El martes se vivió un momento muy incómodo en el certamen luego de que La One increpe a Laurita, y luego realice un escándalo manifestando que la producción no respetó su contrato. Hasta amenazó con renunciar. Sin embargo al día siguiente regresó como si no hubiera ocurrido nada. El principal problema es que De Brito y la bailarina deben lograr que canten al menos cuatro parejas por gala. Y a pesar de que el periodista aseguró que le pidió al jurado que respeten los tiempos, parece que no le hicieron mucho caso.

Por lo tanto, Ángel buscó otra manera para hacérselos entender: Twitter. El jueves, el conductor bromeó en su cuenta: “Voy a prender una vela para que sean concisos y entren los cuatro equipos!”. Claramente no lo consiguió, puesto que anoche cantaron tres parejas. Por un lado la de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Por el otro, Lola Latorre y Lucas Spadafora. Y por último, Facu Mazzei junto a Agustina Agazzani. Para mala suerte de ellos, el jurado se encontraba muy estricto y les puso bajos puntajes.

Mientras se encontraban en vivo, De Brito hizo su descargo y citó el posteo: “Están todos con mucha ganas de hablar, después dicen ‘menos es más’ o ‘soy bajo perfil'”. Parece que el periodista deberá seguir insistiendo, aunque no es fácil controlar a las tres estrellas del jurado. Karina La Princesita por su parte, casi siempre le hace caso a los conductores y es concisa cuando le piden. Menos cuando se encuentra Leiva en la pista, con quien parece tener varios temas pendientes.

No obstante, Ángel De Brito no fue el único que cuestionó al jurado. El miércoles fue la primera eliminación del certamen, la cual dejó a Melina Lezcano y Juan Pérsico afuera. En ese momento, Marcelo Tinelli publicó en su cuenta de Twitter que no estuvo de acuerdo con la decisión del jurado de salvar a los equipos de Esmeralda mitre, Karina Jelinek y Agustín Sierra, dejando a los Agapornis y Lizardo Ponce en la votación telefónica. Habrá que ver cómo continúa esto las próximas semanas.