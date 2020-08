El conflicto entre la municipalidad de la Capital y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se pone cada vez más tenso. El gremio efectuó este viernes la tercera jornada de medidas de fuerza. En las mismas se reclama por la reincorporación de trabajadores del área de recolección de residuos. Por los cortes en las calles que realizaron ayer, la intendencia decidió denunciar penalmente a Walter Arévalo. Hoy, el dirigente gremial se presentó en la Justicia pero sin abogado.

Este jueves, la municipalidad decidió realizar una denuncia penal en contra de Walter Areválo. En la presentación, se detalló: “En el marco de un plan de medidas de fuerza por reclamos gremiales, las cuales consistían en un supuesto ‘quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo’, decidieron canalizar la protesta a través de la modalidad consistente en un ilícito e injustificado. Bloquearon calles e intersecciones, principalmente en el casco céntrico de la Capital“.

A su vez, desde la Capital se agregó: “Muchos vehículos quedaron atrapados en medio de la protesta. No los dejaron pasar y tuvieron que circular por la peatonal. También se bloqueó de la circulación los medios públicos de transporte, tales como líneas urbanas de colectivos, taxis y remises. Esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene la clara finalidad de provocar un caos vehicular en la ciudad”.

En la jornada de este viernes, Walter Arévalo se presentó en la Justicia para ser indagado. El dirigente gremial lo hizo sin un abogado y tuvo que esperar unos minutos, ya que no lo atendieron rápidamente. En diálogo con la prensa, el titular del SOEM, aclaró: “Vine porque ayer fueron a mi casa. El policía judicial me mencionó que me habían denunciado, pero no me dio una copia de la denuncia”.

Además, Arévalo agregó: “Vine sin abogado porque la denuncia fue contra el ciudadano, no contra el dirigente gremial. Si hubiese sido así, la cosa era muy diferente. Estoy a disposición de la Justicia en todo momento. Yo sé que tengo derecho a protestar, pero parece que al poder político no le gusta eso y por eso me quieren encarcelar”. A su vez, manifesto: “Iba a venir de traje, pero como no lo hice me hicieron esperar”.