Ahora la pelea de Mica Viciconte no es solo con Nicole Neumann, sino que sus hijas se hicieron eco del problema y según informó la Revista Paparazzi, las niñas ya no tiene comuicación con la novia de su papá porque decidieron bloquearla de Whatsapp. Esto a pesar de que siempre se dijo que existía una buena relación entre ellas. Mas allá de los rumores de maltrato y demás de los cuales se acusó a Micaela.

Luego de que se conociera el positivo de Nicole, en el programa conducido por Nicolás Magaldi, El Show del Problema, se informó que Indianna, la hija mayor de Poroto junto a la modelo, también está contagiada de coronavirus, al igual que su mamá y la empleada doméstica de su hogar. Si bien Mica Viciconte no hizo ningún tipo de declaración debido al bozal legal que ella y su pareja tienen, que impide a la ex combate y a Poroto nombrarla.

El conductor fue el encargado de develar la información y al parecer las niñas piensan que fue ella la que lo dio a conocer en los medios y esto no les cayó para nada bien. Recordemos que hace un tiempo atrás Neumann acusó a la joven de maltratar a sus hijas y esto hizo que Micaela se quebrara al aire del programa donde se desempeña como panelista ya que siempre destacó su buen vínculo con las nenas.

Hoy, Yanina Latorre contó en LAM que había hablado con la exmujer de Fabián y que esta le habría informado de la existencia de una causa en la justicia y volvió a afirmar la existencia de maltrato por parte de Viciconte hacia las nenas. Si bien la modelo le reconoció que no tendría que haber contando ciertas cosas en la tv, admite que escuchar tantas cosas sobre su persona la hizo explotar.

“¿Es cierto lo de los gritos de Mica a una de las nenas?” le preguntó Ángel de Brito a su colega y Yanina amplió: “Es cierto lo de los gritos. Ella espera no llegar a una cámara Gesell. Todo lo que le dijo a Karina, Nicole, reconoce que no tenía que haberlo dicho. Pero ella no va a programas, no va a la tele y escucha a Cinthia Fernández, a Nicolás Magaldi, Intrusos y de repente explota. Ella dice que lo que le dijo a Karina está en la Justicia. Hizo la denuncia de todo esto.”