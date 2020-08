Hace una semana, Cinthia Fernández confesó en El show del problema que sufrió vigorexia durante un año. La temática surgió luego de que Mar Tarrés descalifique su palabra por ser flaca, ya que según la activista, la panelista no podía opinar sobre los cuerpos gordos. El jueves, en el ciclo que conduce Nicolás Magaldi, la mediática reveló que un productor teatral la convenció de operarse las lolas.

En el programa que se emite en Canal Nueve, los presentes se encontraban hablando sobre una polémica que se generó alrededor de un video que publicó Brenda Asnicar, en el que se la vio muy flaca. Al escuchar una anécdota que contó Magaldi y algunos panelistas, Cinthia recordó un hecho que le ocurrió cuando era más joven. “La vigorexia y todos mis traumas comenzaron por un productor teatral”, comenzó a relatar la famosa.

“Había ido a hacer un casting en el cual me eligió Flavio Mendoza, y el productor me dijo ‘tenés el cuerpo de una nena de 12 años’. Y es verdad, yo siempre tuve cuerpo de nena, vos me ves y soy chiquitita. Y entonces me dijo, ‘vos te tenés que hacer las tetas si querés trabajar acá'”, continuó explayándose Fernández ante la mirada estupefacta de todos los que se encontraban presentes en el piso, sobretodo José María Muscari quien ejerce la profesión de productor teatral.

Asimismo, Cinthia explicó que se sorprendió al escuchar los dichos porque ella había entrado por Flavio y no tenía nada que ver el productor en esa decisión. “Al principio no le di bola. Pero cuando llegué a casa me empecé a sentir mal y a verme como si fuera una nenita y me terminé haciendo las lolas ese año. ¡Parecía una vaca lechera!”, aseguró la mediática. Por último, recordó que cuando Flavio la vio así le preguntó que se hizo y le aclaró que él la había elegido por como era.

Hace varias semanas durante un cruce con Mar Tarrés, Cinthia Fernández habló del trastorno que padeció. “Yo lo que quiero decir es que tanto los flacos como los gordos sufren. Y ayer que me dijiste ‘no estás capacitada para hablar’, sí estoy capacitada porque sufrí un año de vigorexia. Algo que mucha gente desconoce”, manifestó la bailarina en ese momento, haciendo alusión al trastorno que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso.