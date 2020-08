Desde que comenzó el Cantando 2020 quedó en evidencia la mala relación que tienen Moria Casán y Laurita Fernández. Fiel a su personalidad, la bailarina intenta no responder y dejar a La One peleando sola. Sin embargo, la lengua karateka es totalmente lo contrario y aprovecha cada momento que encuentra para lanzarle algún filoso comentario. El jueves le preguntó a Agustina Agazzani: “¿Cabré te pidió el teléfono?”. Parece que continúa la guerra entre las famosas.

En la última gala del certamen cantaron Agazzani junto a Facu Mazzei. Le tocaba dar la devolución a Moria, pero la diva aprovechó para indagar en la vida íntima de la modelo. La bastonera le consultó quiénes son los ocho hombres que le escriben. Sin embargo, el bailarín respondió por ella y aseguró que los pretendientes ya no tenían chance. Hace unos días se filtró una imagen en la que se ve a la ex de Martín Baclini junto a Agustín Bernasconi, quien ya fue novio de la mediática en otro momento.

No obstante, Casán quería saber más sobre los ocho y la interrogó: “¿Más o menos de qué rubros son? ¿Actoral, del deporte, de la política, economía?”. Ante el silencio de Agustina, La One se dirigió a Mazzei: “Escuchame Facu, ¿Cabré te pidió el teléfono?”. Laurita no se dejó ofender por la pregunta y disimuló muy bien su incomodidad. Finalmente, Facu aseguró que no fue el ex de la bailarina, sino que son personas que participan del Cantando 2020.

El pasado martes, Moria y Laurita tuvieron fuerte cruce en la pista. La diva demostró desde el primer día que no le gusta el rol que se le dio a la actriz, y se lo hizo saber en más de una ocasión. Sin embargo, en la gala de hace unos días la bronca entre ambas se acrecentó. A pesar de que los conductores les pedían a los jurados que den rápidas devoluciones para que canten las últimas cuatro parejas de la primer ronda, la diva se tomó su tiempo para hacer un descargo.

Mientras debía darle su devolución a Dan Breitman, Moria Casán le lanzó un filoso comentario a Laurita: “Estoy viendo que la señora coconductora hoy es un pulpo. Quiero que hables más vos querido (dirigiéndose a Ángel De Brito)”. La bailarina no se quiso quedar atrás y haciendo caso omiso a su declaración, le pidió: “A mi me gustaría que des la devolución”. Por lo que La One cerró muy picante: “Vos estás para co conducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Easy, dejalo hablar al conductor”.