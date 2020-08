Desde que se conoció que la modelo argentina, Nicole Neumann, tiene coronavirus, ha sido muy juzgada por mucha gente. Tanto del medio, como los usuarios de las redes sociales debido a sus dichos y pensamientos, que expuso mucho durante sus vivos de Instagram. Además, vivió un nuevo episodio de la guerra de nunca acabar con su exmarido Fabián Cubero y su novia Mica Viciconte. A pesar de las críticas que recibió, para sorpresa de todos, Pampita se puso de su lado y aconsejó a Fabián. Sobre esto, habló Mica Viciconte que no le dejó pasar sus declaraciones.

“El consejo es siempre para los ex, para los hombres que ya no viven en la misma casa. Si su mujer y sus hijas están transitando una enfermedad, ahí yo dejaría todo de lado y actuaría de la mejor manera. Es un consejo generalizado para cualquier ex cuya expareja está en su casa con una enfermedad, iba por ahí” expresó la conductora de Pampita Online entre varias frases más. “Uno no puede hablar sin saber lo que pasa puertas adentro” comenzó manifestando Viciconte sobre los comentarios de la modelo.

“Es muy fácil dar un consejo cuando la realidad es absolutamente otra. Segundo: nadie hostiga a nadie. Yo no salí a hablar del tema en ningún medio porque dije: es un tema de salud en el que no me voy a meter y no voy a hablar. Así que pueden buscar que en ningún momento hablé y en ningún momento mandé una indirecta, ni subí una story criticando a nadie” prosiguió diciendo en su descargo.

“Después, me parece que no se demuestra el amor de esa manera. El amor se demuestra día a día. No hay que demostrar a nadie o hacer caridad. Están equivocados: el amor se demuestra a puertas cerradas” cerró Micaela. Recordemos que este nuevo capítulo de furia entre Nicole, Mica y Poroto surge cuando aún no se conocía que la modelo tenía coronavirus. La primer en dar positivo fue su empleada doméstica, por lo cual, la mamá de Allegra, Sienna e Indiana tuvo que realizarse el test.

Ella acusa a la ex combate y al futbolista de haber dado a conocer la noticia entre los medios de comunicación y esto desató su furia. Incluso publicó unos mensaje junto a su empleada, luego de que se dijera que ella la había dejado sola en este proceso. Y en esas conversaciones se puede ver como Neumann le informa que ellos fueron los encargados de sacar a la luz el rumor y hasta los trata de nefastos.