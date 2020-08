Jorge Rial es conocido por increpar a sus invitados con difíciles preguntas. Sin embargo, pocas veces logran hacerle eso a él. Hasta el pasado jueves, cuando un periodista de la farándula logró incomodarlo al cuestionarlo sobre lo que ocurrió con Marcela Tauro. “¿Y dónde está mi amiga?”, lo interrogó Marcelo Polino, quien fue invitado ese día a Intrusos. Vale recordar que la panelista y el conductor no quedaron en los mejores términos.

Los días jueves en Intrusos implementaron una nueva sección llamada “Ranking Retro”, que se encarga de presentar Rodrigo Lussich. En el segmento se encargan de mostrar los mejores momentos del ciclo televisivo que este año cumple 20 años. En ese contexto y con ese fin fue invitado Polino. Jorge y el periodista se encontraban recordando un hecho que ocurrió con Flor de la V, quien aparentemente en ese momento no quiso darles una nota y enojó a los panelistas.

Sin pelos en la lengua, Marcelo Polino cortó la anécdota para hacerle una picante pregunta a Rial: “Hoy tendría que haber entrado diciendo ‘¡¿y dónde está mi amiga?!”. La cara del conductor dejó en evidencia lo incómoda que le resultó la consulta. “Está con Fantino, ahora vas al lado y las podés encontrar”, le replicó cortante el periodista, quien intentó reírse pero no logró ocultar lo que realmente sentía. Finalmente, dejaron el tema en el aire y siguieron hablando de Flor de la V.

En los últimos días Rial presenció varios escándalos. Primero, el lunes confrontó a Nicole Neumann tras enterarse de que la modelo dio positivo en el test de Covid-19. El periodista recordó una entrevista que le hizo la mediática a una persona que se consideraba antivacunas y afirmaba que el coronavirus es una “falsa pandemia”. Por lo que el conductor la cuestionó, y además hizo alusión a una supuesta cura para el virus: “Hoy dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no”.

En segundo lugar, Jorge Rial fue agredido por Moria Casán. El periodista publicó en su cuenta de Twitter una foto de La One y bromeó: “¿Acá es la cola para el IFE? “. Lo que no pensó era que la diva se lo iba a tomar tan mal. Al ver el posteo, la lengua karateka lo defenestró. “Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí”, lanzó filosa la bastonera del Cantando 2020.