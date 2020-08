Hace ya más de un mes, Flor Vigna asistió a Podemos Hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff. Sin embargo, a los pocos días recibió una llamada del periodista y la producción en la que le informaban que el conductor dio positivo en el test de Covid-19. Por lo tanto, la bailarina se realizó el hisopado para asegurarse que no se había contagiado. En una entrevista para Revista Caras, la actriz habló del miedo que sintió al enterarse que podía tener coronavirus.

Flor se refirió a los planes que debió postergar debido a la pandemia y cómo hizo para afrontarlo de la mejor manera. Asimismo, la influencer contó cómo transita el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en se contexto hizo alusión a lo que padeció luego de asistir a PH. “Tuve que enfrentar la posibilidad de que me hubiera contagiado en el programa de Andy. La producción fue muy atenta, cumplió con todos los protocolos. Pero bueno, si ‘el bicho’ estaba ahí, me quedaba la duda de estar contagiada”, relató Vigna.

Y a continuación, Flor reflexionó: “Lo dejé totalmente en manos de la vida misma. Por suerte no tenía que asistir a nadie. Mi vieja se fracturó el brazo pero se arregló sola. Una amiga que es médica me decía que si llegaba a tener la enfermedad y después conseguía la inmunidad, podía donar plasma y ayudar a otros. Me concentraba en eso”. La bailarina se encuentra afrontando la cuarentena sola en su departamento. Por lo que en varias ocasiones demuestra cuánto extraña a su familia, sobretodo a su sobrino.

A su vez, Vigna reveló la manera en que se consoló a sí misma cuando esperaba los resultados del hisopado. “A veces escucho esa voz en la cabeza y la detengo. Examino ese miedo y veo que en algunas situaciones tiene fundamentos re bobos. Trato de hacer ese ejercicio”, aseguró la actriz, quien actualmente se encuentra meditando mucho. “Con el coronavirus pensé que si me contagiaba, como vivo sola, a la única que afectaba era a mí”, agregó la bicampeona del Bailando por un Sueño.

Finalmente, Flor Vinga concluyó: “Confiaba en que tengo una alimentación sana, buena salud, mucho amor a mi alrededor y que iba a superarlo. Después que analizo esos miedos, los dejo ahí. Es como que les digo que no me molesten más”. La bailarina habló sobre las veces que creyó que tenía Covid-19 por presentar síntomas parecidos. En consecuencia, la exparticipante de Combate manifestó que: “Me he quedado tirada todo el día en el sillón y después me dolía la cabeza Pensaba que tenía coronavirus”.