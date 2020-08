El empresario y conductor radial Mario Pergolini, criticó duramente la ley de teletrabajo que sancionó el Congreso de la Nación. “Ustedes son unos imbéciles” comenzó diciendo en su descargo el dueño de radio Vorterix. Rápidamente por la dureza de sus declaraciones, Mario, se convirtió en tendencia en Twitter, donde algunos usuarios coincidieron con sus palabras y otros lo criticaron duramente por su mensaje catalogándolo de “burgués.”

“Ustedes son unos imbéciles, En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de pu… en lugar de imbéciles” comenzó diciendo el periodista. “La verdad, hacen lo posible para que la gente no dé trabajo. Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema” prosiguió. ” ¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido dos, tres trabajos, cortos, sencillos, con nuevas metodologías de trabajo, los llevamos a como teníamos las metodologías de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado” manifestó.

“¿Y así quién va a contratar gente de esta forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Una de las razones por las cuales no se está contratando gente. Que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Y lo otro también es decir que exige que el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no es el contratado. No contratado, el que le das trabajo. Porque no es contrato, ojalá fuera un contrato” sostuvo Mario Pergolini.

Esta ley fue sancionada la semana pasada por el Senado de la Nación con 40 votos afirmativos y 30 negativos. A pesar de ser muy cuestionada por el sector empresarial. “Cada vez hacen más cosas para que no se dé trabajo” manifestó el conductor. “No se dan cuenta lo que están legislando. Nunca dan ventajas para que haya trabajo. Te frenan las ganas para dar trabajo. Cada vez que doy trabajo es un problemón. Estos tipos son unos tarados” cerró diciendo en su mensaje.

En contraposición a las palabras que expresó Mario en el programa de Jorge Lanta, La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social consideró lamentables estas declraciones del empresario. Incluso, su secretario general, Horacio Arreceygor repudió los insultos y le recomendó la lectura completa de la norma para “no abonar con argumentos falsos y mentiras, a la desinformación de la población” expresó.