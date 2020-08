Mica Viciconte usa mucho sus redes sociales. Sobre todo para trabajar, ya que constantemente promociona las marcas con las que trabaja en este medio. A muchos de sus posteos comerciales se le suma Fabián Cubero, su pareja, e incorporan estos productos a su vida diaria para mostrarle a los usuarios. Sin embargo también muestra algunos otros momentos más allá de lo laboral. En este caso, posteó un regalo de la mamá de Porto y expresó: “Cuando tenés la mejor suegra.”

El 3 de mayo, Micaela cumplió 30 años. Y debido a la cuarentena no pudo realizar un gran festejo ni reencontrarse con todos sus seres queridos, por esto, el regalo de Ángela, llegó con un poco de atraso. En la postal la ex combate muestra la carta de la mujer junto a su regalo. “Hola Mica, este es el regalo de cumpleaños. Para que te compres algo o lo ahorrás para tu próximo viaje. No es mucho, pero suma… Jajaja. Te quiero mucho. Ángela” decía la carta de la mujer.

“Cuando tenés la mejor suegra. @angelacubero8. Gracias” escribió la joven en sus historias mientras mostraba este mensaje. ¿Cómo seria la relación de la mamá de Fabián con Nicole Neumann? ¿Será este un palito para la rubia? Porque el mensaje llega en medio de todos los conflictos que enfrenta la pareja con la mamá de Sienna, Indiana y Allegra luego de que se conociera el resultado positivo de su test de coronavirus y de que los acusara de nefastos.

Si bien no se sabe como sería la relación de Nicole con su ex suegra, sabemos que Soledad Cubero, la hermana de Fabián no siente mucho aprecio por la modelo. Incluso tuvo fuertes dichos para con ella cuando su hermano realizó un denuncia a la mamá de sus hijas por inclumplir el régimen de visitas que tiene con las chicas. Y hasta expresó que el futbolista aguanta muchas cosas para no angustiar a las nenas.

A raíz de los rumores que indican que Fabián no quiere acercarse a la casa de Neumann debido al virus y que por esto no puede ayudar a las hijas que tienen en común, Pampita, enemiga de Niki, se puso de su lado por primera vez y le dedicó un fuerte mensaje a Cubero diciéndole que este era el momento para demostrar que tipo de padre es, ya que Nicole solo debe enfocarse en su recuperación, pero además de eso tiene que encargarse de sus hijas por la falta de ayuda del padre.