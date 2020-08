More Rial, suele emocionar a todos cuando postea fotos de su hijo Francesco Benicio Ambrosini, ya que a pesar de ser muy mediática y polémica, la joven hija de Jorge Rial, siempre destaca cuando se trata de su pequeño. Si bien en muchas oportunidades no tuvo la mejor relación con el papá del niño, en este momento ambos sacaron bandera blanca e intentan hacer lo mejor para él. En las redes subió una nueva postal del pequeño y expresó: “Por vos mi vida entera.”

“Chinito de mamá, por vos mi vida entera doy. Te amo” expresó la ex de Facundo Ambrosini emocionada al hablar de él. No es la primera vez que la cantante manifiesta su amor por el niño, en los últimos días subió un video de Fran con un largo texto dedicado a él. “Chiquito de mamá, que grande estas mi amor, te deseé con locura y con muchísimo amor y acá estás, tan grande, compañero, hermoso, gracioso, loquito y caprichoso” comenzó diciendo la hija de Jorge Rial.

“Pasamos muchas cosas juntos y se que la vida siempre va a poner obstáculos que mamá te va a enseñar a sobrellevar, no me considero la mejor mamá del mundo, porque todos cometemos errores, pero si una mamá única y que siempre va a estar para vos, cuidándote y amándote desde lo mas profundo del corazón. Día a día me enseñás cosas nuevas y ver tus logros es increíble. Estoy feliz de que seas feliz, feliz que puedas compartir con tu familia tanto materna como paterna, llamadas, videos y demás, gracias a Dios priorizamos tu felicidad siempre” continuó diciendo.

“Lamento mucho si en algún momento falle como madre, pero como dije antes todos tenemos errores y todos tenemos un perdón en la vida, te voy a cuidar y amar eternamente mi amor, mamita siempre va a estar para vos. Cada Sonrisa tuya me llena el alma. Gracias a cada uno que nos acompaña en este proceso” cerró diciendo en su mensaje. Ambas publicaciones de More Rial fueron muy bien recibidas por sus fanáticos, que se enternecieron completamente con esta súper mamá.

La última postal llegó a más de 18 mil likes y tuvo varios comentarios por parte de los usuarios. “Bebé que lindo sos”, “Bebé que grande estás”, “Lo amo”, “Cuanta facha”, “Es perfecto como su mamá”, “No puede ser más lindo y simpático”, “Potro” fueron algunos de los mensajes que le dejaron. En la foto se lo ve muy sonriente y contento, posando para la cámara mientras usa un jean muy canchero y una remera gris.