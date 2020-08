Mientras analizaban el look de Luisana Lopilato junto a su hija, que se habían vestido igual, Pampita contó en su programa un hábito que tenía uno de sus hijos cuando era mas pequeño. No le copiaba el look a su mamá, sino que le gustaba mucho disfrazarse, por lo cual, en lugar de utilizar ropa, solamente se disfrazaba. “Tengo uno que siempre se disfrazaba, que estuvo como dos años disfrazado. Siempre que lo paparazzeaban íbamos tres y uno que venía disfrazado” comenzó diciendo la modelo.

“Le agarró durante dos años que no quería ropa, quería estar disfrazado todo el día. Así que en vez de comprarle ropa le comprábamos disfraces” expresó la jurado del Bailando por un sueño. En cuanto a la vestimenta de la esposa de Michael Bublé y su hija Vida, la conductora de Pampita Online dijo: “Divinas, mamá e hijas igualitas. Buena idea vestirse iguales. A los chiquitos, lo que puedas darle de fantasía.”

La vestimenta de Lopilato se debía a que era el cumpleaños de le bebé y tanto mamá como hija habían elegido usar un vestido azul con flores. “Cumpleañera y fotógrafa de lujo. Felices 2 añitos a mi bebé hermosa” escribió la actriz en la postal que subió a Instagram donde se la ve posando mientras la hermana de Noah y Elías, los otros hijos del matrimonio, le sacaba una foto a su madre que le sonreía tiernamente.

La actriz argentina y el cantante canadiense se conocieron cuando la joven fue a ver uno de sus conciertos al teatro y el la vió y la invitó a saludarlo al camarín. Por su fama de mujeriego ella dudó en aceptar pero finalmente accedió a conocerlo y desde entonces se produjo una conexión única entre ellos. Primero comenzaron a hablar por mail, mientras sus traductores traducían cada uno de sus mensajes, ya que Luisana no hablaba nada de inglés y él nada de español.

Si bien las charlas comenzaron como amigos, finalmente ambos se terminaron enamorando y se casaron en 2011, luego de varios viajes que unieron a la pareja. Su matrimonio se produjo en tres partes: Primero se casaron en el registro civil en Buenos Aires y luego realizaron una ceremonia religiosa junto a una fiesta en Villa María de Cañuelas. El 31 de marzo, reafirmaron su amor con una celebración en el hotel Pan Pacific, en la tierra del cantante.