En la jornada de este viernes, un grupo de proteccionistas del departamento de Valle Viejo hicieron una publicación en contra del municipio. En el posteo, se denunció que trabajadores de la comuna talaron un “árbol centenario” por pedido de un vecino de Santa Rosa. Aseguraron que el algarrobo “asesinado” tenía un tronco de casi tres metros de circunferencia y que era un símbolo de esa zona de la ciudad.

Un problema que no tiene solución en el país es la tala de árboles centenarios. Los proteccionistas intentan que esto no suceda, pero muchas veces no queda otra opción. En muchas ocasiones, los mismos son un peligro para la sociedad, ya que con sus raíces pueden levantar el piso de las casas o por su tamaño pueden caerse y generar graves destrozos. Por esta razón, muchos municipios deciden retirarlos.

En esta ocasión, un grupo de proteccionistas se mostraron indignados por la tala de un “árbol centenario” en la localidad de Santa Rosa, en Valle Viejo. Los mismos tomaron imágenes del momento en el que empleados de la municipalidad acudían al lugar para retirar el algarrobo que tenía un gran tamaño. Desde la comuna aseguraron que las raíces del mismo estaban afectando la casa de un vecino.

El comunicado de los proteccionistas

A través de Facebook, los proteccionistas emitieron un comunicado. En el mismo expresaron: “En la calle Reconquista casi esquina Carmen Barros en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, el municipio pone a disposición maquinaria y empleados para asesinar un “árbol centenario“. El algarrobo estaba en perfectas condiciones. Era el resguardo y vivienda de horneros y otras variadas especies de pájaros”.

Además, agregaron: “Es asesinado a pedido de un vecino que se siente ‘molesto’ por que las raíces del árbol le quiebran el cemento que a él se le ocurrió ponerle encima de ellas. Este es otro atropello de la municipalidad al patrimonio arbóreo de Valle Viejo. Otra muestra de ignorancia y de avasallamiento de derechos a la vida, no solo de la planta sino de todos. El algarrobo talado tenía un tronco de 2,75 de circunferencia”.